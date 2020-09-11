В России создали экономичный экзоскелет для рабочих

© cdn25.img.ria.ru

В России создали модульный экзоскелет ProEXO для промышленных работ, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Презентация промышленного экзоскелетного комплекса состолась на ProEXOМОСКВА.

«Дочернее предприятие „Ростех — Доверенные Платформы Робототехнические Комплексы“ разработало модульный промышленный экзоскелетный комплекс ProEXO, который будет защищать рабочих при тяжелых физических нагрузках и позволит до двух раз повысить производительность труда. Базовая стоимость комплекса составит 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Комплекс состоит из 30 интегрируемых деталей — модульная конструкция дает возможность подбирать элементы под потребности задач на производстве.

«Стоимость модулей комплекса будет варьироваться от 30 тысяч рублей. Комплекс как средство индивидуальной защиты не требует времени на внедрение — „надел и работаешь“. Это дешевле и быстрее, чем закупать и настраивать, обслуживать дорогостоящую промышленную робототехнику, и эффективнее, чем использовать существующие средства механизации и индивидуальной защиты», — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по специальным проектам «РТ — Доверенные платформы РК» Максима Скокова.

По оценкам компании, отечественный рынок промышленных экзоскелетов в ближайшее время может составить до 12 миллиардов рублей. Разработчики намерены освоить пятую часть этого рынка. Серийное производство нового экзоскелета планируется начать в 2021 году.Как пояснили в «Ростехе», ProEXO не сковывает естественные движения, его можно носить под штатной рабочей одеждой. Он может быть как пассивным, защищая опорно-двигательный аппарат от перегрузок, так и активным — оборудованным моторами, которые берут на себя большую часть усилий. Экзоскелет помогает выполнить более десятка производственных операций, в том числе погрузочные и разгрузочные работы: с ним 30 килограммов груза будут ощущаться как 15.

Испытание экзоскелета в Сахалинской областной клинической больнице - РИА Новости, 1920, 22.11.2019 © cdn25.img.ria.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/PVkfpE1H9sU