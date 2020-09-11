Новый вокзал сдан в эксплуатацию на станции Сбега Забайкальской железной дороги

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На железнодорожной станции Сбега введено в строй новое здание вокзала модульного типа. Строительство объекта велось в 2019-2020 годах.

Площадь помещений вокзала составляет 79,8 кв. м, они рассчитаны на одновременное размещение до 50 человек. Здесь созданы все условия для качественного обслуживания пассажиров. В зале билетных касс и ожидания установлены информационное табло, комфортабельные сиденья. Действуют звуковое оповещение и аудиосвязь «пассажир — кассир». Смонтированы современные системы вентиляции, а также электрического отопления с использованием обогревателей конвекторного типа.

Ранее аналогичные вокзалы на Забайкальской железной дороге были возведены на станциях Атамановка, Жирекен, Амазар, Тахтамыгда, Большой Невер, Гонжа и Мухинская.Напомним, в 2020 году ОАО «РЖД» планирует направить на развитие Забайкальской железной дороги 51,6 млрд рублей, что на 43% выше объема инвестиций 2019 года.