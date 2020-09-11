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Строительство завода МАН в г. Тобольске

 © vk.com

Работы по возведению на действующей промышленной площадке СИБУРа производства малеинового ангидрида начались в 2019 году. Первая свая в основание завода была погружена в октябре прошлого года.В настоящее время на объекте завершена инженерная подготовка, свайные работы. Бетонные работы выполнены более чем на 70%. Ведется монтаж металлоконструкций и технологических трубопроводов, а также оборудования, до 80% которого выпущено российскими производителями. Например, колонны поставлены из Екатеринбурга, Тамбова, Пензы, Глазова. Всего на объекте будут смонтированы 240 единиц оборудования.

 © vk.com

«Малеиновый ангидрид — органическое соединение, используемое в самых разных отраслях, включая пищевую промышленность, — пояснил руководитель проекта Владимир Мишин. — Ежегодное потребление этого продукта в России составляет 6 тысяч тонн в год, и весь этот объем импортируется. Мощность тобольского производства составит 45 тысяч тонн в год, что не только покроет внутренние потребности, но и позволить начать его экспорт».МАН будут производить из получаемого на «СИБУР Тобольске» бутана по технологии итальянской компании Сonser, особенностью которой является повышенная глубина извлечения товарного продукта, а также дополнительная очистка и возврат в технологический цикл газо-продуктовой смеси в режиме рециркуляции, что дает возможность сократить потребление сырьевого бутана.Планируется, что 70% штата нового производства будет обеспечено за счет внутренних ресурсов компании — работников тобольских предприятий «СИБУРа», 20% от общего числе специалистов привлекут с рынка, 10% штата составят молодые специалисты.

 © vk.com

 © vk.com

 © vk.com
Источник: https://vk.com/tob_prom

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Тюменская область, МАН, Сибур
  • Нет аватара gik
    11.09.2014:32:06

    НЕ совсем корректный заголовок статьи.

    Аббревиатура МАН мало кому понятна и у подавляющего большинства ассоциируется с производителем автомобилей MAN.

    Было бы правильней такое название статьи:

    Строительство завода СУБУР по производству малеинового ангидрида в г. Тобольске

    Отредактировано: gik~14:32 11.09.20
    #1208752
    • Нет аватара termometrix
      11.09.2014:37:58

      Тоже так подумал. Что это будет завод для производства грузовиков МАН.

      Отредактировано: termometrix~15:01 11.09.20
      #1208754
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