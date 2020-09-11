Строительство завода МАН в г. Тобольске

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Работы по возведению на действующей промышленной площадке СИБУРа производства малеинового ангидрида начались в 2019 году. Первая свая в основание завода была погружена в октябре прошлого года.В настоящее время на объекте завершена инженерная подготовка, свайные работы. Бетонные работы выполнены более чем на 70%. Ведется монтаж металлоконструкций и технологических трубопроводов, а также оборудования, до 80% которого выпущено российскими производителями. Например, колонны поставлены из Екатеринбурга, Тамбова, Пензы, Глазова. Всего на объекте будут смонтированы 240 единиц оборудования.

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«Малеиновый ангидрид — органическое соединение, используемое в самых разных отраслях, включая пищевую промышленность, — пояснил руководитель проекта Владимир Мишин. — Ежегодное потребление этого продукта в России составляет 6 тысяч тонн в год, и весь этот объем импортируется. Мощность тобольского производства составит 45 тысяч тонн в год, что не только покроет внутренние потребности, но и позволить начать его экспорт».МАН будут производить из получаемого на «СИБУР Тобольске» бутана по технологии итальянской компании Сonser, особенностью которой является повышенная глубина извлечения товарного продукта, а также дополнительная очистка и возврат в технологический цикл газо-продуктовой смеси в режиме рециркуляции, что дает возможность сократить потребление сырьевого бутана.Планируется, что 70% штата нового производства будет обеспечено за счет внутренних ресурсов компании — работников тобольских предприятий «СИБУРа», 20% от общего числе специалистов привлекут с рынка, 10% штата составят молодые специалисты.

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© vk.com

© vk.com