«Тобольск настоящий» принял эстафету у программы «Тобольск-2020 », благодаря которой город дважды попал в десятку самых комфортных городов страны по рейтингу Минстроя России. Программа «Тобольск настоящий» — комплексный подход к развитию гармоничного нового и старого города для комфортного проживания жителей. Этот проект сделает Тобольск ещё более привлекательным для туристов.

В разработку программы развития городской среды до 2030 года «Тобольск настоящий», инициаторами которой выступили правительство Тюменской области, администрация Тобольска и компания СИБУР, активно были вовлечены тоболяки: в разных форматах общественных обсуждений приняло участие более 11 тысяч человек. «Тобольск настоящий» объединяет планы по строительству, реконструкции и восстановлению более пяти десятков городских объектов.

Программа стартовала в 2022 году, а официально была представлена на крупном бизнес-событии — Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени , где её назвали одной из лучших практик долгосрочного сотрудничества власти и бизнеса по развитию городской среды.

Все крупные компании, и СИБУР не исключение, заинтересованы в привлечении и удержании квалифицированных кадров. Зарплата — хороший стимул в решении этой задачи, но далеко не единственный. Всё чаще, принимая решение остаться или наоборот переехать в другой город, люди ориентируются на то, в каком пространстве они хотят жить, какие есть возможности для развития детей и для собственного досуга. И что делать в этом случае бизнесу, которому нужны сотрудники? Правильно, инвестировать в городское развитие.

В Тобольске начали с «коротких» задач. По программе «Тобольск-2020», реализованной совместно Правительством региона, администрацией города и СИБУРом за три года, обновили социальную инфраструктуру. Теперь детям хватает детских садов и школ, любителям спорта — разнообразных площадок для тренировок, ценителям прекрасного — культурных пространств и просто приятных для посещения мест.

Но что делать дальше? Не без помощи экспертов решили, что, не снижая имеющихся социальных вложений, надо «дать удочку» всем желающим поработать на благо города и себя. Хочешь развивать бизнес — в помощь гранты для социальных предпринимателей. Хочешь продвигать туристический продукт — надо и для этого создать условия. Развитие туристической отрасли и вовсе стало отдельным направлением программы, в которое укладывается и восстановление ценных памятников архитектуры. А чтобы не было разночтений что и где строить, открывать и развивать, разработан мастер-план туристического каркаса города — фундамент, на который будут наслаиваться все отраслевые инициативы.

Финиш программы будет в 2030 году, но уже сейчас Тобольскв топе самых комфортных городов страны. Этим достижением можно смело гордиться. В городе проводится масштабное благоустройство, по общественным пространствам потребность и вовсе закрыта. Есть где развеяться, подышать свежим воздухом взрослым, поиграть детям. Ценно это и для жителей, и для гостей Тобольска.

Настолько же важен для всех уют придомовых территорий, внешний вид домов. Яркие фасады не просто дань туризму. Они нужны в первую очередь самим тоболякам и «своё лицо» уже приобрели многие дома на туристических маршрутах. Ещё одно решение для усиления привлекательности города — роспись фасадов, за последние пять лет на тобольские дома нанесено 13 картин.

В 2024 году отмечается 50-летие тобольской нефтехимии , в честь этого фасад дома № 16 в 7-м микрорайоне украсил специальный мурал.

Сегодня каждая вторая тонна полиэтилена и полипропилена производится в Тобольске. Совсем скоро в этом небольшом здании, что на следующем фото, будет рождаться будущее российской нефтехимии. В Центре пилотирования технологий будут разрабатываться самые современные полимеры, востребованные в ХХI веке.

В рамках программы «Тобольск настоящий» в 2022 году:

— Благоустроен Аптекарский сад , теперь это одно из самых популярных мест для прогулок.

— В нижем посаде появился памятник основателю города воеводе Даниле Чулкову с благоустроенной территорией.

Памятник Даниле Чулкову и арт-объект "Тобольские наличники"

В 2023 году итогом программы развития городской среды «Тобольск настоящий» стало:

— Открытие специализированного центра гимнастики .

— К началу учебного года был завершён капитальный ремонт одной из самых больших школ города — корпуса № 1 школы № 16 в 10 мкр. Помимо обновления самого здания, проведено благоустройство пришкольной территории, которая превратилась в современную досуговую зону для всего микрорайона.

— Также в 2023 году капитально отремонтировано здание детского технопарка «Кванториум», где научно-техническим творчеством занимаются около 1400 детей. Теперь помещения центра соответствуют тем современным технологиям, которые ребята здесь осваивают.

— В 2023 году завершено благоустройство ещё одного исторического пространства Тобольска — Александровского сада, заложенного в конце XIX века. В саду обустроены пешеходные дорожки, фонтан, установлены малые архитектурные формы, подключено уличное освещение.

На обновлённой территории зимой ставили новогоднюю ёлку со снежными и световыми фигурами. Именно в Александровском саду теперь расположилась тобольская резиденция Деда Мороза. Этот проект — важный шаг к развитию Нижнего посада города, созданию на этой территории современных общественных пространств, привлекательных и для местных жителей, и для туристов.

В 2024 году завершено благоустройство Сквера выпускников.

В поддержку его реализации в 2023 году проголосовало 16 тыс. тоболяков.

В 2024 году, в рамках празднования 80-летия Тюменской области, в Тобольске открыта «Площадь почётных граждан Тобольска и Тобольского района».

Площадь расположилась в центре города у здания городской думы и стала продолжением Площади Памяти. Всего в списке почётных и заслуженных граждан сегодня — более 90 человек. Среди них — заслуженные ученые, врачи, строители, учителя, религиозные деятели и другие известные тоболяки.

Сейчас завершается проектирование крупного «Менделеев-парка». Он должен стать уникальным центром притяжения регионального масштаба, ключевым местом отдыха горожан и туристов, а его площадь составит 29 га.

Ещё одним результатом «Тобольска настоящего» стало завершение работы над мастер-планом развития туристического каркаса города. Это стратегический документ, определяющий, что и как необходимо развивать в городе для роста турпотока и развития туристической отрасли. Все последние проекты, в том числе концепция благоустройства Александровского сада, уже базируются на данном мастер-плане. В том числе в документе сформулирован новый туристический слоган города — «Тобольск — ключ к Сибири».

Тобольск — исторический город. Открывшийся в 2021 году аэропорт «Ремезов» сократил время в пути из городов центральной России до Тобольска до трёх часов и сделал его доступным туристическим центром.

Туристический каркас — это новая сеть велосипедных, водных, пешеходных и транспортных маршрутов, которая обеспечит связь между основными городскими достопримечательностями и другими туристическими локациями.

Нижний посад — ключевое направление развития города. С Нижнего посада начинался Тобольск — этот район был городским центром, пока со временем его жители не переселились в новые районы. Авторы концепции предложили вернуть жизнь в Нижний посад, и заодно обеспечить его связь с Верхним посадом. Интеграции в туристическую сферу подлежит 123 га территории.

Планируется создать новый вело-пешеходный маршрут по Казачьему взвозу и канатную дорогу, станция которой расположится на набережной реки Иртыш, раскрывающей её потенциал.

Центр впечатлений — эмоциональный центр бренда города «Тобольск — ключ к Сибири». Это новый интерактивный выставочный павильон. Главное здание Центра впечатлений будет расположено на набережной реки Иртыш. Вместе с концертным залом оно сформирует новую фестивальную площадь.

В 2023 году началась реставрация первых объектов культурного наследия, входящих в программу «Тобольск настоящий». Финансирование этих работ осуществляет компания СИБУР в рамках подписанного в апреле соглашения с администрацией города. Первые на очереди исторические могилы на Завальном кладбище, Водонапорная башня, забор и сторожки ансамбля винных складов, а также дом Неводчикова и магазин Марейна.

Отреставрированная водонапорная башня

Команда программы «Тобольск настоящий» получила золото VII Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие-2024». Эксперты номинации «Реализованные проекты реставрации объектов архитектурного и ландшафтного наследия и приспособление их к современным условиям» высоко оценили проделанную в Тобольске работу .

Фасадные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня» в Тобольске завершены, а на смотровой площадке восстановлено историческое ограждение, начались внутренние отделочные работы. На объекте полностью восстановлена кирпичная кладка с нанесением защитных составов. Заменены окна и двери, восстановлена винтовая лестница.

Ценность и самобытность водонапорных башен — в их неразрывной связи с историей развития городов. В 1902 году в Тобольске по проекту московской фирмы «Нептун» была возведена башня для нужд городского водопровода. Времена меняются, где-то башни были утрачены, где-то до сих пор снабжают водой, а небольшая часть строений обрела новую жизнь — они приспособлены под музеи, выставочные пространства и другие функции.

Всего же, в 2023-2024 годах, СИБУР выделил более 140 млн рублей на восстановление четырёх объектов культурного наследия Тобольска: Дома Неводчикова, водонапорной башни, могил декабристов на Завальном кладбище и часовни Александровского сада. Всего по программе «Тобольск настоящий» должны быть восстановлены 18 объектов культурного наследия.

Здание «Магазина Г. Н. Константинова», «Дома жилые» (ул.Ленина, 22, 24) и «Монашеский корпус» (ул.Ершова, 10, стр. 2), гостиный двор, как и многие другие здания подгорной части тоже будут восстановлены.

Магазин Г.Н.Константинова

Монашеский корпус

Гостиный двор

Ну, а пока здесь закончилось благоустройство сквера.

В 2023 году в Тобольске началась реставрация магазина купца Хайкеля Марейна на ул. Семёна Ремезова. После реставрации оно превратится в ресторан.

Магазин купца второй гильдии Хайкеля Марейна открылся на Большой Ильинской, 15 в Тобольске в 1911 году. Здание примечательно архитектурой кирпичного стиля с элементами псевдоготики. Купец торговал мужской, женской и детской одеждой, ювелирными изделями. Здесь же находился и дом самого Хайкеля Марейна. С 1935 года здесь разместился магазин, который известен тоболякам как магазин № 24, а на его торце разместили барельеф «Рыбаки».

Барельеф тоже представляет ценность, поэтому его бережно перенесли на фасад ДК «Речник».

У Тобольска амбициозная цель — развить туристический потенциал и приблизиться к цифре в миллион туристов в год. В прошлом году уже открылся перый четырёхзвёздочный отель — новый корпус «Георгиевской» .

А весной заложили «капсулу времени» в честь начала строительства второй четырёхзвёздочной гостиницы с термальным комплексом Cosmos Tobolsk Hotel.

Третья четырёхзвёздочная гостиница строится в Нижнем посаде. Объём инвестиций в проект составит около двух миллиардов рублей. По плану до конца 2027 года в ней должны разместиться 120 туристов.

Осенью запустили брендированный автобус — «Борт Дмитрия Ивановича Менделеева». Событие приурочили к празднованию Года великого земляка. Прокатиться с комфортом на лайнере «Менделеев» можно по маршруту Тобольск — Тюмень и обратно. Тобольское ПАТП планирует запустить ещё 4 автобуса, посвященных Петру Ершову, Александру Алябьеву, Семёну Ремезову и Василию Перову, все они будут задействованы на междугородних маршрутах и в туристических перевозках.

Самый ожидаемый проект программы «Тобольск настоящий» — концертный зал.

Концертный зал почти на 800 мест — это мечта многих тоболяков. Влияние крупных инфраструктурных проектов на городскую среду и качество жизни колоссально.

Архитектурную концепцию нового концертного зала в нижнем посаде Тобольска уже утвердили на заседании архитектурно-градостроительного совета. Объём инвестиций СИБУРа в разработку проектной документации концертного зала составил около 140 млн руб. Разработчик концепции и проектной документации — архитектурное бюро MARKS. Параллельно с архитектурой концертного зала бюро занимается разработкой концепции благоустройства прилегающей территории и первого участка набережной реки Иртыш — фестивальной площади. Фестивалей в Тобольске с каждым годом становится всё больше и необходимость в таком пространстве уже созрела.

Концертный зал гармонично вписывается в ландшафт Тобольска, напоминая плавные холмы местного рельефа. Архитектура здания выполнена в бионических формах, фасады облицованы белыми панелями, подчеркивая его связь с окружающей природой. С террасы второго этажа открывается прекрасный вид на Тобольский Кремль и Иртыш, что добавляет уникальности этому архитектурному проекту под названием «белое на белом», отсылающему к знаменитой картине Казимира Малевича.

Новый трехэтажный концертный зал общей площадью 10 тыс. квадратных метров расположится на ул. Пристанской. Он предназначен для проведения масштабных городских мероприятий, праздников, выступления музыкальных коллективов, артистов, фестивалей и гастролей. «Фестивальная площадь» предполагает устройство амфитеатра, двух парковок, пешеходного пирса, детской игровой зоны. Завершить его строительство планируется в 2028 году.

Программа «Тобольск настоящий» уже приносит плоды, в городе сформирован пул инвестпроектов на 60 миллиардов рублей, пик инвестиций ожидается к 2027-2028 году.

Программа развития городской среды «Тобольск настоящий» — наглядный пример эффективной совместной работы власти и бизнеса. Концертный зал — первый крупный объект в Нижнем посаде, который однозначно вдохнёт новую жизнь, изменит ландшафт, привлечёт внимание и станет ключевым местом притяжения в пешеходно-туристическом пространстве города.

В статье использованы фото из открытых источников.

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