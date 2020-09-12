Модернизация здравоохранения. Обзор завершённых проектов

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В обзор включены новости, ранее не опубликованные на сайте.

В Сертолово Ленинградской области открыта первая очередь нового комплекса областной больницы.

12 сентября в Сертолово Всеволожского района запустили первую очередь больнично-поликлинического комплекса.

На первом этапе реализации проекта возведена современная поликлиника для детей и взрослых с лечебно-диагностическим отделением, которая сможет принимать 250 человек в смену и дневной стационар на 20 коек.

В центральной части здания расположены диагностические службы и стоматология.

Правое крыло объекта занимает взрослая поликлиника с мощностью 500 посещений в смену и дневным стационаром на 100 мест. Кроме того, комплекс оборудован станциями скорой и неотложной помощи.

На эти цели из областного бюджета выделили 3,2 миллиарда рублей.

Принимать пациентов медучреждение начнёт со следующей недели.

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Амбулаторно-поликлинический комплекс будет состоять из семи корпусов, пока запущена только первая очередь проекта.

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В Нижегородской области завершён капитальный ремонт хирургического отделения городской клинической больницы № 40

Отремонтированы коридор и палаты, эпидзначимые и санитарно-гигиенические помещения, переход между главным корпусом и травматологическим корпусом, полностью заменено лифтовое оборудование, окна, коммуникации, закуплена новая мебель. На эти цели было выделено более 28 млн рублей.

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«Здание главного корпуса больницы было введено в эксплуатацию в 1966 году, и в течение всего эксплуатационного времени капитальный ремонт здесь не проводился.

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Кроме хирургического отделения мы отремонтировали взрослую и детскую поликлиники», — рассказала Ольга Мануйленко.

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Главный врач отметила, что полностью завершить капитальный ремонт 5-этажного основного корпуса больницы планируется до 2022 года. Также в этом году будет проведён капитальный ремонт реанимационного блока.

В Курганской области проведён ремонт больницы № 2 и детской поликлиники в Рябково

Корпус Курганской больницы № 2, где раньше располагалось родильное отделение, 8 лет ждал капитального ремонта.

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Ремонт провели на площади 3400 м2. Обновили с 1 по 4 этаж кабинеты, коридоры и лестницы, заменили электропроводку, системы отопления, водоснабжения и канализации, установили новую входную группу с пандусом.

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На ремонт затратили около 47 млн рублей, в том числе 36 млн рублей из областного бюджета. На приобретение оборудования и установку лифтов направили средства нацпроекта «Здравоохранение». В целом на оснащение затратили около 43 млн рублей.

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Помимо поликлиники, в новых помещениях откроют центр амбулаторной онкологической помощи. Это позволит сократить сроки обследования пациентов до двух недель и повысить выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии.

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Ещё одно лечебное учреждение областного центра, которое капитально отремонтировали — отделение детской поликлиники в поселке Рябково. Помещения обновили в комплексе — заменили инженерные сети, систему вентиляции, кабинеты, двери, окна, сделали комфортную зону пребывания для мам с детьми, колясочную и открытую регистратуру. На это затратили более 10 млн рублей.

Новый фельдшерско-аккушерский пункт открыт в д. Яровщина Лодейнопольского района Ленинградской области

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Общая стоимость строительно-монтажных работ и оборудования составляет 38 млн рублей.

Медицинское учреждение будет обслуживать сельское население амбулаторно. На первом этаже здания расположены помещения для приема посетителей, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты. На втором этаже размещены две двухкомнатные квартиры для персонала. ФАП способен принимать 3 человека в час.

Поликлиника детской больницы в Биробиджане ЕАП открылась после капитального ремонта

Средства на ремонт составили 218 миллионов рублей, на 4,7 млн рублей в поликлинику приобрели новую мебель и инвентарь.

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© primamedia.gcdn.co

Ремонт длился более года, на период ремонта поликлиническое и стационарное отделения размещались в областной больнице.

© primamedia.gcdn.co

© primamedia.gcdn.co

На базе поликлиники создан кабинет неотложной помощи. Количество кабинетов участковых педиатров увеличилось с 6 до 10, рабочие места врачей оборудованы современными компьютерами для обеспечения дистанционной записи к специалистам.

© primamedia.gcdn.co

© primamedia.gcdn.co

В помещении поликлиники организован забор биоматериалов, отведено отдельное помещение для карт юных пациентов. К учреждению пристроена открытая колясочная, расширена и улучшена детская площадка, проход для лиц с ограниченными возможностями здоровья соответствует стандартам. Восстановлена система вентиляции, установлены системы климат-контроля.

© primamedia.gcdn.co

© primamedia.gcdn.co

К открытию поликлиники было закуплено современное медицинское оборудование — фиброскоп для исследований желудочно-кишечного тракта детей, с возможностью проведения колоноскопии, ЛОР-комбайн и многое другое.

На Кубани отремонтировали 11 ветеринарных учреждений

Капитальный ремонт завершился в учреждениях Белоглинского, Белореченского, Кавказского, Новокубанского, Ленинградского и Староминского районов.

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В зданиях заменили кровлю, окна, дверные группы и напольные покрытия. В порядок приведены сети водоснабжения и водоотведения.

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Работа ветеринарных работников направлена на обеспечение продовольственной безопасности региона. Поэтому крайне важно обеспечить им комфортные условия труда.

Первые центры амбулаторной онкологической помощи открылись в Приморье

Два первых центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылись в Приморском крае. Теперь специализированная медицинская помощь пациентам со злокачественными новообразованиями оказывается помимо Краевого онкологического диспансера на базе ведущих медучреждений края — Центральной городской больницы Лесозаводска и поликлиники № 9 Владивостока.

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ЦАОП на базе владивостокской поликлиники № 9 — это специализированная мини-клиника, где теперь могут выполняться рентгенологические, в том числе и маммографические исследования, компьютерная томография, эндоскопические и лабораторные исследования, ультразвуковая и функциональная диагностика. На оснащение центра было выделено более 90 миллионов рублей из краевого бюджета.

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Помощь в центре будет оказываться амбулаторно и в условиях дневного стационара. Это дает возможность проконтролировать эффективность лечения, при необходимости — назначить корректирующую терапию, восстановительную терапию.

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«Создание ЦАОПа имеет колоссальное значение для жителей как Лесозаводского городского округа, так и близлежащих районов. Ежемесячно численность пациентов у нас увеличивается в среднем на 30 — 50 человек. Благодаря открытию такого центра медицинская помощь станет доступнее, и получать лечение пациенты смогут на месте, не выезжая в краевой центр», — говорит главный врач Лесозаводского района Дмитрий Лепилин.

Отметим, что специализированную медпомощь на базе ЦГБ Лесозаводска будут получать и пациенты из Кировского, Пожарского, Дальнереченского и Красноармейского районов. Новый дневной стационар рассчитан здесь на 20 коек.

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Всего за три года в регионе планируется открыть 11 таких центров.

Детская консультация открылась после капитального ремонта в Сакской районной больнице Крыма

Объект капитально отремонтирован в рамках целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Сумма выделенных средств на осуществление ремонта составила более 23 млн рублей.

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В рамках капитального ремонта аварийного здания произведены электромонтажные работы, демонтаж, ремонт (замена) кровли, замена окон, устройство лестничных клеток, отремонтированы водопровод и канализация, система отопления.

© kianews24.ru

Главврач пояснил, что здание поликлиники было построено примерно 50 лет назад, а такой ремонт сделан впервые. Рассчитана поликлиника на 25 тысяч приписного населения и 300 посетителей в день.

Больница была отремонтирована за короткий срок, хотя были большие проблемы по зданию — оно очень старое, во время работ трещины пошли по зданию. Выстроены дополнительные площадки, которые дали возможность открыть дополнительные кабинеты. На первом этаже реализованы бережливые технологии: новая регистратура, которая будет полностью роботизирована — маме не нужно будет проходить по всем трем этажам, она может сразу получить консультацию на первом этаже. Реализована и доступность: всё предусмотрено для того, чтобы ребенка на коляске принимали на первом этаже.

После капитального ремонта открылась детская поликлиника Родинской районной больницы Алтайского края

Состоялось открытие после капитального ремонта детской поликлиники Родинской центральной районной больницы, которая обслуживает более трех тысяч пациентов. Работы провели в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций».

© altairegion22.ru

Средства на ремонт, новое медицинское оборудование и мебель для поликлиники — 16 миллионов рублей — выделили из бюджета Алтайского края.

© rodino-info.ru

В наружное оформление здания вложены собственные средства больницы, оформить навигацию и приобрести бытовую технику для поликлиники помогли предприятия Родинского района.

В Нижнем Тагиле Свердловской области после капитального ремонта открылось гинекологическое отделение городской больницы № 1

Здесь будет оказываться специализированная медицинская помощь жительницам Дзержинского района Нижнего Тагила и Пригородного района.

Всего за год медицинскую помощь в отделении будут получать более 2,2 тысяч женщин, для этого в отделении развернуто 63 койки, где 53 — это койки круглосуточного стационара, а 10 — дневного.

© v-tagile.ru

© v-tagile.ru

Больница была открыта в 1983 году. Конечно, за это время коммуникации изнашиваются, требуется внедрение новых технологий, создание комфортных условий. Мы каждый год ремонтируем по одному отделению, то есть это у нас было запланировано. Капитальный ремонт, то есть практически всё было поменяно, все коммуникации, электрическая разводка, окна", — рассказал главный врач ЦГБ № 1 Олег Николаев.

«Установлены дезары — они используются непосредственно во время работы операционной для обеззараживания воздуха. Установлены консоли, где есть множество розеток для подключения оборудования, есть подключение кислорода, что бывает необходимо во время малых гинекологических операций. Кресла у нас новые. Очень удобное освещение», — пояснила заведующая гинекологического отделения ЦГБ № 1 Ольга Колосова.

© v-tagile.ru

© cdn.iz.ru

На капитальный ремонт из областного бюджета была выделена субсидия в размере 18 миллионов рублей. На эти деньги произведена замена всех внутренних коммуникаций, сетей связи, установлены окна с тонировкой, произведен ремонт помещений с использованием материалов, отвечающих современным требованиям.

© v-tagile.ru

© v-tagile.ru

В палатах установлены комнатные и реанимационные консоли, а для обеспечения связи между пациентом и медицинским персоналом — палатная сигнализация. Приобретена новая мебель. Для удобства работы врачей и медицинских сестер были обустроены комнаты для персонала.

© v-tagile.ru

© v-tagile.ru

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://governm...v.ru/?id=247024

http://kurganob...y-poliklinike-v

https://lenobl....smi/news/23498/

https://www.dvn...9/12/24/108708/

https://admkrai...31/show/513923/

https://www.pri...ru/news/169474/

https://kianews...-polikliniku-p/

https://www.alt...srb_828812.html

http://midural....document159114/