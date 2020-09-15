Первый за 23 года пассажирский поезд из Волгодонска пошёл в Москву и Санкт-Петербург

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С 11 сентября поезд № 215/216 Адлер — Москва — Санкт-Петербург начал ходить по изменённому маршруту. Теперь состав, минуя Ростов-на-Дону, курсирует по направлению Тихорецкая — Волгодонская — Лихая.

Возобновление железнодорожного сообщения стало возможным благодаря расконсервации участка Морозовская — Волгодонская, закрытого из-за малых объёмов грузовых перевозок ещё в 2001 году в соответствии с приказом Министерства путей сообщения РФ (пассажирское движение на этом участке было прекращено в 1997 году).Три года назад участок был расконсервирован, здесь были проведены реконструкция и ремонт 50 км железнодорожного пути и запущено грузовое движение.В конце прошлого года участок был модернизирован. Его оборудовали современными автоматическими системами регулирования движения поездов. Здесь было построено семь модульных зданий для контроля за движением поездов, установлено около 140 светофоров, уложено более 300 км магистрального кабеля. Проведены и другие необходимые работы.

Благодаря изменению схемы курсирования поезда прямое сообщение с двумя столицами получили жители не только Волгодонска, но и Сальска, Морозовской, Белой Калитвы и Тацинской. Отправиться с этих станций в Москву и Санкт-Петербург пассажиры смогут дважды в неделю — по вторникам и пятницам. В сторону Черноморского побережья — по вторникам и субботам."Целых 23 года у нас не было пассажирского железнодорожного сообщения, — говорит начальник вокзала Волгодонска Любовь Сорокина. — На первый же рейс из Волгодонска зарегистрировались 74 пассажира. Из них в Москву отправился 21 человек, а 34 человека — в Санкт-Петербург. Уверена, что жители города с удовольствием воспользуются возможностью отправиться в путешествие по железной дороге. Достаточно сказать, что за два месяца лета, когда через Волгодонск стал проходить поезд Астрахань — Имеретинский Курорт, нами было отправлено 5570 пассажиров".Поезд Адлер — Москва — Санкт-Петербург стал первым круглогодичным, курсирующим по ветке Волгодонская — Морозовская. А первый сезонный поезд Астрахань — Имеретинский Курорт начал ходить с 28 июня этого года.

Позже был назначен ещё один сезонный поезд Саратов — Имеретинский Курорт.В составе поезда формирования Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» четыре плацкартных вагона, шесть вагонов купе, один вагон СВ и вагон-ресторан. Все вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. В составе предусмотрены места для маломобильных пассажиров.Время в пути от Волгодонска до Москвы составляет 26,5 часа, от Волгодонска до Санкт-Петербурга — 37 часов. Стоимость билетов — от 2900 руб. и от 4058 руб. соответственно.