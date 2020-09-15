Добавить статью
Лого Сделано у нас
Фотофакты

«Новая Голландия» — реконструкция продолжается

 © www.skyscrapercity.com

 © skyscrapercity.com

Завершился капитальный ремонт северного корпуса Новой Голландии

 © ic.pics.livejournal.com

 © i1.photo.2gis.com

 © sobaka.ru

 © lh3.googleusercontent.com

 © i1.wp.com

 © kayakspb.ru

Завершился капремонт северного корпуса Новой Голландии, выходящего к площади Труда. В нем расположатся очередной офис структур Газпрома и ресторан. Одновременно заработал новый 1-й мост Круштейна.

Ансамбль Новой Голландии на одноименном острове был построен во второй половине XVIII века по проекту архитекторов Саввы Чевакинского и Жана-Батиста Валлен-Деламота. Главными зданиями комплекса являются три лесных склада вдоль Мойки и Крюкова канала, два из них образуют открытый вид — арку над Ново-Голландским каналом.

В советское и российское время остров находился в ведении Минобороны. В 2010 году его передали инвестору ООО «Новая Голландия девелопмент». В 2015-м стартовали работы по превращению Новой Голландии в культурный комплекс. Первая очередь была открыта в августе 2016 года: тогда горожанам презентовали сквер, разбитый на месте снесенной лаборатории Менделеева. Позднее вошли в строй кузница и тюрьма.

 © img-fotki.yandex.ru

Теперь инвестор объявил о завершении капитального ремонта северного лесного склада, выходящего к площади Труда (набережная Адмиралтейского канала, 2, литера И). В нем расположатся очередной офис структур Газпрома и ресторан (последний работает пока только на террасе). Вокруг здания проложили мощеную пешеходную дорожку, а во дворе обустроили аллею с новыми деревьями.

 © i.archi.ru

Одновременно был открыт 1-й мост Круштейна через Адмиралтейский канал. Как писал «Канонер», в прошлом году его пролет полностью разобрали, а взамен навели новый. Фасад моста изменился. Сейчас по этой переправе осуществляется второй проход на остров (ранее был только один — через 2-й мост Круштейна).

А вот временный (юридически) мост через Крюков канал, построенный к северному лесному складу возле Ново-Голландского канала и внешне полностью готовый, для людей не открыли: поперек стоит забор. Возможно, мост необходим только для газпромовцев, чтобы те попадали в свой офис, не используя 1-й мост Круштейна и не пересекаясь с потоками гостей Новой Голландии.

На днях, на острове Новая Голландия закончилась реставрация очередной части этого замечательного городского пространства, и я сегодня с утра прогулялся по нему.Открыта для посещения та часть, которая выходит на Крюков и Адмиралтейский каналы.

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

Человек в защитном костюме чем-то и зачем-то опрыскивает деревья.

 © avatars.mds.yandex.net

Как говорил Винни-Пух «кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». Кажется, что я на острове один.

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

Хотя нет, вот рабочие, наводящие последний лоск…

 © avatars.mds.yandex.net

… молодые люди, занимающиеся йогой, снимая свои занятия на видео…

 © avatars.mds.yandex.net

… и постоянно крякающая утка с утятами.

 © avatars.mds.yandex.net

Тенистая аллея.

 © avatars.mds.yandex.net

Новые места для прогулок и селфи.

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

А эту часть острова ещё реставрируют. Очень надеюсь, что это не займёт много времени.

 © avatars.mds.yandex.net

Надо было полежать на травке, посмотреть на небо!

 © avatars.mds.yandex.net

 © i.archi.ru

 © skyscrapercity.com

 © skyscrapercity.com

 © live.staticflickr.com

 © live.staticflickr.com

 © live.staticflickr.com

 © live.staticflickr.com

 © live.staticflickr.com

 © live.staticflickr.com

 © live.staticflickr.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © c.radikal.ru

 © b.radikal.ru

 © d.radikal.ru

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © www.skyscrapercity.com

 © www.skyscrapercity.com

 © i.imgur.com

Было-Стало:

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

https://zen.yandex.ru/media/olegkolobov/novoi-gollandii-stalo-bolshe-5efef86fe8240752c53fa62e

http://kanoner.com/2020/07/13/166262/

Пост сделан с содействием всех обозревателей из «Новая Голландия" — skyscrapercity и блогера Human RS!
Источник: https://www.skyscrapercity.com/thre...B5%D1%82%D1%81%D1%8F.318378/page-34

Новая Голландия, общество, реставрация, реконструкция, арт-пространство, Санкт-Петербург
  • Нет аватара termometrix
    15.09.2013:26:37

    "Мф. 19, 21 Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах"

    Евангелие от Матфея 19 глава 21 стих

     © m.spletnik.ru

    Спасибо.

    Отредактировано: termometrix~13:41 15.09.20
    #1209122
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,