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Завершился капитальный ремонт северного корпуса Новой Голландии

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Завершился капремонт северного корпуса Новой Голландии, выходящего к площади Труда. В нем расположатся очередной офис структур Газпрома и ресторан. Одновременно заработал новый 1-й мост Круштейна.

Ансамбль Новой Голландии на одноименном острове был построен во второй половине XVIII века по проекту архитекторов Саввы Чевакинского и Жана-Батиста Валлен-Деламота. Главными зданиями комплекса являются три лесных склада вдоль Мойки и Крюкова канала, два из них образуют открытый вид — арку над Ново-Голландским каналом.

В советское и российское время остров находился в ведении Минобороны. В 2010 году его передали инвестору ООО «Новая Голландия девелопмент». В 2015-м стартовали работы по превращению Новой Голландии в культурный комплекс. Первая очередь была открыта в августе 2016 года: тогда горожанам презентовали сквер, разбитый на месте снесенной лаборатории Менделеева. Позднее вошли в строй кузница и тюрьма.

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Теперь инвестор объявил о завершении капитального ремонта северного лесного склада, выходящего к площади Труда (набережная Адмиралтейского канала, 2, литера И). В нем расположатся очередной офис структур Газпрома и ресторан (последний работает пока только на террасе). Вокруг здания проложили мощеную пешеходную дорожку, а во дворе обустроили аллею с новыми деревьями.

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Одновременно был открыт 1-й мост Круштейна через Адмиралтейский канал. Как писал «Канонер», в прошлом году его пролет полностью разобрали, а взамен навели новый. Фасад моста изменился. Сейчас по этой переправе осуществляется второй проход на остров (ранее был только один — через 2-й мост Круштейна).

А вот временный (юридически) мост через Крюков канал, построенный к северному лесному складу возле Ново-Голландского канала и внешне полностью готовый, для людей не открыли: поперек стоит забор. Возможно, мост необходим только для газпромовцев, чтобы те попадали в свой офис, не используя 1-й мост Круштейна и не пересекаясь с потоками гостей Новой Голландии.

На днях, на острове Новая Голландия закончилась реставрация очередной части этого замечательного городского пространства, и я сегодня с утра прогулялся по нему.Открыта для посещения та часть, которая выходит на Крюков и Адмиралтейский каналы.

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Человек в защитном костюме чем-то и зачем-то опрыскивает деревья.

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Как говорил Винни-Пух «кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». Кажется, что я на острове один.

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Хотя нет, вот рабочие, наводящие последний лоск…

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… молодые люди, занимающиеся йогой, снимая свои занятия на видео…

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… и постоянно крякающая утка с утятами.

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Тенистая аллея.

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Новые места для прогулок и селфи.

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А эту часть острова ещё реставрируют. Очень надеюсь, что это не займёт много времени.

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Надо было полежать на травке, посмотреть на небо!

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Было-Стало:

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https://zen.yandex.ru/media/olegkolobov/novoi-gollandii-stalo-bolshe-5efef86fe8240752c53fa62e

http://kanoner.com/2020/07/13/166262/

Пост сделан с содействием всех обозревателей из «Новая Голландия" — skyscrapercity и блогера Human RS!