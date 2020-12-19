Новые детские сады открываются в регионах часть 2

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Астраханская область

В селе Солянка и поселке Наримановский в торжественной обстановке открылись детские сады для малышей от двух до трёх лет. Новые современные учреждения рассчитаны на 50 мест каждый.

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© minobr.astrobl.ru

© minobr.astrobl.ru

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Республика Бурятия

В Еравнинском районе открыли новый детский сад на 150 мест © egov-buryatia.ru

12 декабря 2020 прошло открытия нового детского сада в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района.

В Еравнинском районе открыли новый детский сад на 150 мест © egov-buryatia.ru

Новое учреждение рассчитано на 150 мест и готово принять первых воспитанников. В детском саду созданы шесть групп, в том числе и ясельная.

В Еравнинском районе открыли новый детский сад на 150 мест © egov-buryatia.ru

В Еравнинском районе открыли новый детский сад на 150 мест © egov-buryatia.ru

https://egov-bu...il.php?ID=81295

Свердловская область

© i.uralweb.ru

Возведение детского сада № 133 в Чкаловском районе уральской столицы стартовало в январе 2020 года. Современное трёхэтажное сооружение, рассчитанное на 250 дошколят, имеет 10 групповых ячеек. Как и все садики-новостройки, объект оснащён залами для занятий физической культурой и музыкальной комнатой с современным мультимедийным оборудованием. Кроме того, для ребят оборудованы кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, а также медицинский блок.

© i.uralweb.ru

© i.uralweb.ru

© i.uralweb.ru

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