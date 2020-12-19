Новые детские сады открываются в регионах часть 2
Астраханская область
В селе Солянка и поселке Наримановский в торжественной обстановке открылись детские сады для малышей от двух до трёх лет. Новые современные учреждения рассчитаны на 50 мест каждый.
https://astraha...i-dva/87760380/
Республика Бурятия
В Еравнинском районе открыли новый детский сад на 150 мест © egov-buryatia.ru
12 декабря 2020 прошло открытия нового детского сада в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района.
В Еравнинском районе открыли новый детский сад на 150 мест © egov-buryatia.ru
Новое учреждение рассчитано на 150 мест и готово принять первых воспитанников. В детском саду созданы шесть групп, в том числе и ясельная.
В Еравнинском районе открыли новый детский сад на 150 мест © egov-buryatia.ru
В Еравнинском районе открыли новый детский сад на 150 мест © egov-buryatia.ru
https://egov-bu...il.php?ID=81295
Свердловская область
Возведение детского сада № 133 в Чкаловском районе уральской столицы стартовало в январе 2020 года. Современное трёхэтажное сооружение, рассчитанное на 250 дошколят, имеет 10 групповых ячеек. Как и все садики-новостройки, объект оснащён залами для занятий физической культурой и музыкальной комнатой с современным мультимедийным оборудованием. Кроме того, для ребят оборудованы кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, а также медицинский блок.
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