Компания «Кузбассразрезуголь» приобрела второй карьерный экскаватор ЭКГ-35

Сборка нового экскаватора ЭКГ-35 © sun9-62.userapi.com

На Кедровском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) приступили к монтажу нового экскаватора — отечественного гиганта ЭКГ-35. Эта машина стала второй в компании и в России, головной образец экскаватора под № 1 два года назад приступил к работе на Краснобродском угольном разрезе.

Самый мощный карьерный гусеничный экскаватор типа «прямая лопата» в российском исполнении был спроектирован конструкторами Уралмашзавода (УЗТМ, входит в Группу «УЗТМ-КАРТЭКС») по техническим требованиям УК «Кузбассразрезуголь».

Головной образец машиностроители изготавливали около пяти лет. При создании второй машины конструкторы завода выполнили доработку, заменив ответственные узлы на более надежные: внесли изменения в конструкцию ходовой тележки, редукторов поворота и подъема, а также стрелы и гусеничных звеньев. Для повышения безопасности работы экскаватор будет оснащен комбинированной автоматической системой пожаротушения кузбасского производства, серьезно доработана и информационная система.

«Мы постоянно работаем в тесном контакте с заводом-изготовителем, отмечая в процессе эксплуатации машины возможности для повышения ее надежности. Поэтому второй ЭКГ-35 получил ряд конструктивных доработок», — комментирует начальник технического отдела управления по содержанию оборудования УК «Кузбассразрезуголь» Роман Сивцов.

Весь цикл работ по монтажу и запуску экскаватора в работу осуществляют специалисты ООО СЦ «УЗТМ-КАРТЭКС». После ввода в эксплуатацию они также будут проводить гарантийное обслуживание машины. «Полное сопровождение оборудования в течение его жизненного цикла производителем повысит качество проводимых работ и, как следствие, надежность эксплуатируемой техники», — отметил директор ООО СЦ «УЗТМ-КАРТЭКС» в СФО Алексей Оноприенко.

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На сегодняшний день собрана ходовая часть экскаватора и смонтированы секции поворотной платформы. Завершить монтаж ЭКГ-35 № 2 планируется к концу года.

Напомним, что многие современные модели отечественных экскаваторов проходили испытания на производственных площадках компании «Кузбассразрезуголь», в их числе ЭКГ-18Р, ЭКГ-18, ЭКГ-18М, ЭКГ-32Р. Компания «Кузбассразрезуголь» приобрела второй ЭКГ-35