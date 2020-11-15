ФосАгро завершила проект модернизации производства минеральных удобрений в Саратовской области

Компания «ФосАгро» завершила очередной этап модернизации производства минеральных удобрений в Балаковском филиале АО «Апатит».

С окончанием монтажа и началом опытно-промышленных испытаний преднейтрализатора — завершено техническое перевооружение узла нейтрализации на 4-й системе цеха фосфорных удобрений (ЦФУ). Проведенные работы позволят увеличить производительность линии при выпуске аммофоса с 60 до 65 тонн в час, NPS-удобрений — с 48 до 60 тонн в час.

Объём капитальных вложений составил по проекту более 300 млн рублей.

«Новое эффективное оборудование сделает 4-ю систему ЦФУ более гибкой, — заявил директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев. — Это очень важно в современных рыночных условиях, когда спрос быстро меняется, и необходимо оперативно «переключаться» с производства одного вида удобрений на другой, обеспечивая тем самым потребности аграриев.

«В то время, когда пандемия многих лишила работы или заработка, сотрудники нашей организации были заняты в реализации крупного инвестиционного проекта в Балаковском филиале АО «Апатит», — заявил главный инженер ООО «Механик» Виталий Селивоненко. — Мы сотрудничаем с ФосАгро более 10-ти лет, участвовали во всех проектах по модернизации оборудования. Принятые компанией меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции затрагивали не только работников предприятия, но и нас — подрядчиков. Сегодня можно уверенно сказать, что соблюдение профилактических правил позволило не остановить производство и реализацию инвестиционной программы, гарантировало людям стабильный заработок».

Техническое перевооружение узла нейтрализации на 4-й системе прошло в рамках реализации первого этапа Стратегии развития компании «ФосАгро», рассчитанной до 2025 года. Разработчиком технологии и проектной документации выступил АО «НИУИФ».

Помимо преднейтрализатора в подразделении были установлены абсорбер пенный скоростной (АПС), углепластиковый брызгоуловитель, скрубберы Вентури. Преднейтрализатор в начале августа будет испытан при производстве NPS‑удобрений с последующим вводом в промышленную эксплуатацию.

О компании ФосАгро (www.phosagro.ru) — российская вертикально-интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием P2O5 39% и более.

Основная продукция компании «ФосАгро», включая фосфатное сырье, более 50 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 100 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.

Компания «ФосАгро» является крупнейшим производителем фосфоросодержащих удобрений в Европе.