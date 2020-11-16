Открыто движение по новому мосту через Исакогорку в Архангельской области

© cdn.dvinanews.ru

В Архангельской области на участке «Подъезд к городу Северодвинску» автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» завершена реконструкция моста через реку Исакогорку.

13 ноября по мосту открыто рабочее движение.

Прежний мост, построенный в 1974 году, не был рассчитан на интенсивное движение и современные нагрузки — около 30 тысяч автомобилей в сутки. С учётом увеличения пропускной способности дороги и нагрузок на мостовой переход через Исакогорку проектом реконструкции была предусмотрена организация проезда автотранспорта по двум раздельным пролетным строениям под каждое направление движения.

Стоимость работ составила почти 1,5 млрд рублей.

В прошлом году дорожники завершили работы на первом двухполосном мостовом сооружении, по которому запустили движение, а в течение этого года возвели второе пролетное строение моста. Одновременно были переустроены все коммуникации, в том числе электросети и кабели связи, находящиеся на участке дороги Архангельск — Северодвинск с нулевого по 13-й километр.

Следующий объект в Архангельской области — Краснофлотский мост. Проведение работ на нем планируется осуществить в 2021-2023 годах. Общая стоимость работ составит 2,83 млрд рублей.

Проектом предусмотрены работы, которые потребуют закрытия прохода судов на 80 дней, а также полного закрытия движения автомобильного транспорта на 60 дней. Во время закрытия моста въезд в Архангельск будет осуществляться только по совмещенному авто-железнодорожному мосту через Северную Двину.