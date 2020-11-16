НПО «Центротех» начало промышленную эксплуатацию установки по выпуску порошков для 3D-печати
В ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск Свердловской области) запущена в промышленную эксплуатацию установка газового распыления «Капля» для получения металлических порошков.
Максимальная производительность «Капли» — 20 тонн порошка в год.
Оборудование позволяет получать широкий спектр порошков: алюминиевые и медные сплавы, нержавеющие и высоколегированные стали — материалы для металлических 3D-принтеров и порошковой металлургии в целом.
Производство порошковых материалов для 3D-печати — одно из ключевых направлений развития бизнеса Росатома в области технологий аддитивного производства. Предприятиями Росатома разработаны две модели 3D-принтеров по технологии селективного лазерного наплавления металлопорошковых композиций — RusMelt 300 Multi Laser и RusMelt 600 Multi Laser.
Принцип действия установки таков: расплавление металла происходит в металлургической индукционной печи, а само распыление — в специальной камере, где жидкий металл вначале дробится на капли, а далее они кристаллизуются в гранулы-шарики.
За время опытно-промышленной эксплуатации на установке отработана технология производства. Уже получены первые партии порошка нержавеющей стали товарного качества. Его свойства полностью подходят для использования в качестве материала для 3D-печати, что подтверждено в специализированной лаборатории.
Отраслевым интегратором в сфере аддитивных технологий выступает ООО «РусАТ», также входящее в состав топливной компании «ТВЭЛ».
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16.11.2022:30:24