Япония возобновляет перевозки грузов в Европу по Транссибу

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Министерство транспорта Японии в ноябре-декабре нынешнего года запускает по транспортному коридору Транссиба ряд «пилотных» поездов (блок-поездов), которые будут доставлять одним пакетом без перегрузки контейнерные и другие грузы из Японии в Европу.

Когда-то в 1980-е годы до 20% объемов грузов на линии Япония-Европа шло через транспортный коридор Транссиба (Владивосток-Москва). По тем временам это было дешевле и быстрее морского, а тем более авиационного транспорта. К сожалению, с раcпадом Советского Союза и начавшейся деградацией его железных дорог эта артерия потеряла свое значение, и в 1990-х годах объем перевозимых по Транссибу в Европу японских грузов сократился в 40 раз.

Сегодня ситуация в России кардинально изменилась. Значительно повысилось качество, безопасность и скорость транспортировки грузов с использованием возможностей серьезно укрепившихся российских железных дорог. В этой связи с апреля 2018 года Япония и Россия совместно приступили к «пилотным» транспортным проектам сначала на плече Япония-Москва, а в 2019 году — Япония-Европа. Всего за это время было пропущено по Транссибу и российской РЖД 11 «блок-поездов».

Анализ всех показателей показал достаточно высокую рентабельность и эффективность этого проекта, особенно в том, что касается контейнерных перевозок. В ходе реализуемого в ноябре этого года очередного проекта грузы для «блок-поездов» были отправлены из японских портов Йокогама (5-6 ноября), Кобэ (8 ноября) и Тояма (12 ноября).

В настоящее время японские грузы для очередной партии собраны и обработаны в порту Владивостока. 18 ноября из Владивостока на Европу с ними стартуют «маршрутные» контейнерные поезда или «блок-трэйны» (так называются составы, которые идут из одного пункта отправления в один пункт назначения, без разделения или хранения грузов в пути). Подчеркивается, что они повезут на европейский континент исключительно японские грузы.

Блок-поезда покинут Владивосток и направятся в Москву, а оттуда в белорусский Брест и далее на польскую ж/д станцию Малашевиче. По результатам реализации пилотного проекта министерство транспорта Японии примет решение о возможности регулярного направления грузопотоков на Европу через Транссиб.

Маршрут: Владивосток — Москва — Брест (Беларусь) — Малашевичи (Польша). Расстояние — 10397 км. Прибытие на конечный пункт планируется на конец первой декады декабря.

К новому транспортному продукту проявил большой интерес японский бизнес. Уходящими составами свои грузы по Транссибу в Европу отправляют такие крупные японские компании, как нефтехимическая корпорация Nippon Shokubai, гигант японского автостроения Honda motors, корпорация Makita Corporation, известный производитель медицинской техники Nipro Corporation — всего более 15 разных японских бизнес-структур. В проекте принимает участие и крупнейшая японская международная логистическая корпорация Nippon Express.

Уже осуществленные предварительные расчеты позволяют сделать вывод о выгодности российского транспортного коридора для японского бизнеса.

Если традиционный морской путь через Суэцкий канал занимает от 53 до 62 дней, то по Транссибу японские грузы попадут в Европу за 20-27 дней. Таким образом, почти в 2 раза экономится время транспортировки.

Почти в 1,5 раза сокращаются для грузоотправителей и транспортные расходы. Если при морском варианте в зависимости от различных условий стоимость транспортировки стандартного 40-футового контейнера в среднем составляет 5500-10 000 долларов, то в случае перевозки по Транссибу она сокращается до 4500 — 6000 долларов.