В Нижегородской области на заводе «Русполимет» запущена новая печь вакуумно-дугового переплава

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Металлургический завод «Русполимет» из Нижегородской области завершает очередной инвестиционный проект. 18 ноября в цехе специальной электрометаллургии предприятия запущена новая печь вакуумно-дугового переплава — ВДП-7.

ВДП-7 пополнит линейку печей мирового уровня, работающих на «Русполимете». Агрегат оснащен автоматизированной системой управления и предназначен для выплавки слитков из жаропрочных сталей и сплавов. Полученные слитки в дальнейшем будут направляться в кузнечнопрессовый и кольцепрокатный цеха — для производства поковок и кольцевой продукции.

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О строительстве в цехе специальной электрометаллургии «Русполимета» новой печи ВДП сообщалось весной 2020 года. По словам начальника управления инновационного и технического развития предприятия Павла Явтушенко, потребность в продукции цеха сегодня превышает его возможности. «Пройдены необходимые сертификации и подтверждено высокое качество выплавляемого металла. Сформирован портфель заказов, превышающий производительность имеющихся агрегатов. В связи с этим принято решение о расширении производства материалов методом вакуумно-дугового переплава», — пояснял Явтушенко.

Цех спецэлектрометаллургии «Русполимета» строился поэтапно с 2014 года для обеспечения сырьевой независимости компании с точки зрения исходного металла для кольцепрокатного производства. На сегодняшний день включает две вакуумно-индукционных, три вакуумно-дуговых и три печи электрошлакового переплава. Не имеет аналогов в Восточной Европе.

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