В Курске открыт первый в стране межрегиональный Центр управления сетями
В зоне ответственности нового ЦУС сейчас — сетевые объекты Курской области. В перспективе он также будет управлять электросетями Орловской области. Всего в двух регионах проживает более 1,8 млн человек. Максимальная потребляемая мощность — свыше 1 ГВт, что сопоставимо с мощностью энергоблока современной атомной электростанции. Возможно расширение зоны ответственности на другие регионы ЦФО и классы напряжения.
Главная особенность центра — работа на базе отечественного оперативно-информационного комплекса СК-11, который обрабатывает свыше 75 000 сигналов в секунду. Диспетчер управляет коммутационными аппаратами энергообъектов на расстоянии, мгновенно получает информацию о любых нарушениях. Обеспечена возможность оперативной связи со 100% бригад.
В новом центре управления сетями используется электронный оперативный журнал, в котором автоматически фиксируются все события. Также в распоряжении специалистов находятся геоинформационная система (ГИС) и метеопортал.
Все взаимодействие с потребителями построено на базе контакт-центра (площадки расположены в Белгороде и Иваново). На постоянной связи — 110 операторов, при необходимости их число может быть увеличено до 600. Все обращения регистрируются в системе, чтобы диспетчер мог в кратчайшие сроки организовать аварийно-восстановительные работы.
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