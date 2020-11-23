«НИИЭФА» отгрузила первую партию коммутационной аппаратуры для термоядерного реактора во Франции
АО «НИИЭФА» (г. Санкn-Петербург, предприятие Госкорпорации «Росатом») изготовило и отгрузило первую партию коммутационной аппаратуры для систем электропитания сверхпроводниковых обмоток электромагнитной системы Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), сооружение которого ведется в исследовательском центре Кадараш (Франция).
Оборудование предназначено для защиты AC/DC-преобразователей в случае возникновения нештатной ситуации и обеспечивает шунтирование выводов преобразователя в случае отказа основного тиристорного байпас-устройства.
В первую партию поставки вошли 10 коммутирующих аппаратов и 10 устройств управления в стоечном исполнении, которые будут установлены в галереях зданий AC/DC преобразователей. Помимо этого, на площадку сооружения установки ИТЭР отправлены компоненты системы мониторинга состояния шинопроводов — волоконно-оптические измерители температуры электрических контактных соединений.
Специфические волоконно-оптические технологии были применены из-за невозможности обеспечения гальванической развязки с объектом при использовании традиционных способов измерения температуры с помощью термопар или термосопротивлений.
«Регулярные отгрузки на площадку строительства ИТЭР высокотехнологичного оборудования, разработанного и изготовленного АО „НИИЭФА“, осуществляются с 2015 года, — отметил заместитель генерального директора по термоядерным и магнитным технологиям АО „НИИЭФА“ — директор НТЦ „Синтез“ И.Ю. Родин. — До сих пор мы отправляли во Францию пассивные компоненты систем электропитания, в частности, шинопроводы, обеспечивающие подведение мощности от AC/DC-преобразователей к сверхпроводниковым обмоткам, и энергопоглощающие резисторы, которые участвуют в процессе инициирования плазменного разряда в начале каждого цикла работы токамака. Теперь в состав поставок входят и активные компоненты — коммутационные аппараты, укомплектованные соответствующими устройствами управления и диагностики, обеспечивающие переключение в цепях постоянного тока».
«Шинопроводы реактора ИТЭР — высоковольтное оборудование, которое будет эксплуатироваться в сложных условиях, — пояснил начальник отдела БИ-4 НТЦ «Синтез» АО «НИИЭФА» М.В. Манзук. — «Волоконно-оптические датчики естественным образом обеспечивают гальваническую развязку, устойчивы к электромагнитным помехам и изменениям магнитного поля, а также позволяют строить системы с тысячами точек измерения, разнесенных на большие расстояния, что крайне важно, так как суммарная длина шинопроводов ИТЭР превышает 5000 метров».
Для справки:
Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (АО «НИИЭФА») — предприятие Госкорпорации «Росатом», ведущий научный, проектно-конструкторский и производственно-стендовый центр Россиийской Федерации по созданию электрофизических установок и комплексов для решения научных и прикладных задач в области физики плазмы, атомной и ядерной физики, физики элементарных частиц, здравоохранения, радиационных и энергетических технологий, интроскопии. Созданные в институте установки успешно эксплуатируются во многих организациях и предприятиях России, стран СНГ, Болгарии, Венгрии, Германии, Египта, Индии, Китая, Кубы, США, Финляндии, Франции, Японии, КНДР, Республики Корея.
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