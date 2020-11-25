В «Москва-Сити» ввели 68-этажный (301,9 м) небоскреб комплекса Neva Towers

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Вторая очередь многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers в деловом комплексе «Москва-Сити» сдана в эксплуатацию.

Новостройке присвоен адрес: 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1 (район Пресненский).

Комплекс состоит из двух башен высотой в 68 и 79 этажей, объединенных четырехэтажным стилобатом (общая нижняя часть) и четырехэтажной подземной частью.

Площадь зданий — 357 тыс. кв. метров, высота — 345 метров. В высотках разместятся офисы и апартаменты. Предусмотрено создание 2040 парковочных мест.

В 2019 году была введена первая очередь — 79-этажный небоскреб с четырьмя подземными этажами, где размещена автостоянка на 1701 место. Площадь первой очереди — 186,1 тыс. кв. метров, там расположено 848 апартаментов.

Вторая очередь включает 68-этажную башню площадью 170,8 тыс. кв. метров. В здании 691 апартамент, в надземной автостоянке находится 339 машиномест.

На строительстве комплекса Neva Towers с участием специалистов Центра экспертиз («ЦЭИИС») проводились регулярные проверки, выполнялись лабораторно-инструментальные исследования.

«Такой подход обеспечивает выявление и устранение нарушений на стадии строительства», — подчеркнул Антосенко.

благоустройство у входа:

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