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В «Москва-Сити» ввели 68-этажный (301,9 м) небоскреб комплекса Neva Towers

 © live.staticflickr.com

Вторая очередь многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers в деловом комплексе «Москва-Сити» сдана в эксплуатацию.

Новостройке присвоен адрес: 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1 (район Пресненский).

Комплекс состоит из двух башен высотой в 68 и 79 этажей, объединенных четырехэтажным стилобатом (общая нижняя часть) и четырехэтажной подземной частью.

Площадь зданий — 357 тыс. кв. метров, высота — 345 метров. В высотках разместятся офисы и апартаменты. Предусмотрено создание 2040 парковочных мест.

В 2019 году была введена первая очередь — 79-этажный небоскреб с четырьмя подземными этажами, где размещена автостоянка на 1701 место. Площадь первой очереди — 186,1 тыс. кв. метров, там расположено 848 апартаментов.

Вторая очередь включает 68-этажную башню площадью 170,8 тыс. кв. метров. В здании 691 апартамент, в надземной автостоянке находится 339 машиномест.

На строительстве комплекса Neva Towers с участием специалистов Центра экспертиз («ЦЭИИС») проводились регулярные проверки, выполнялись лабораторно-инструментальные исследования.

«Такой подход обеспечивает выявление и устранение нарушений на стадии строительства», — подчеркнул Антосенко.

благоустройство у входа:

https://www.sky...D1%82%D1%81%D1% 8 °F.367701/page-262

 © ixbt.photo

 © ixbt.photo
Источник: https://stroi.mos.ru/news/v-moskva-...-nieboskrieb-komplieksa-neva-towers

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Москва, небоскреб
  • Нет аватара termometrix
    25.11.2010:39:55

    Фасады немного напоминают башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке,лишь немного.

    #1216232
  • Нет аватара ЧеловеГ
    25.11.2015:22:31

    Чего они к одному месту пристали, можно на другом конце города ещё несколько построить.

    #1216264
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