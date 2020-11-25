В «Москва-Сити» ввели 68-этажный (301,9 м) небоскреб комплекса Neva Towers
Вторая очередь многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers в деловом комплексе «Москва-Сити» сдана в эксплуатацию.
Новостройке присвоен адрес: 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1 (район Пресненский).
Комплекс состоит из двух башен высотой в 68 и 79 этажей, объединенных четырехэтажным стилобатом (общая нижняя часть) и четырехэтажной подземной частью.
Площадь зданий — 357 тыс. кв. метров, высота — 345 метров. В высотках разместятся офисы и апартаменты. Предусмотрено создание 2040 парковочных мест.
В 2019 году была введена первая очередь — 79-этажный небоскреб с четырьмя подземными этажами, где размещена автостоянка на 1701 место. Площадь первой очереди — 186,1 тыс. кв. метров, там расположено 848 апартаментов.
Вторая очередь включает 68-этажную башню площадью 170,8 тыс. кв. метров. В здании 691 апартамент, в надземной автостоянке находится 339 машиномест.
На строительстве комплекса Neva Towers с участием специалистов Центра экспертиз («ЦЭИИС») проводились регулярные проверки, выполнялись лабораторно-инструментальные исследования.
«Такой подход обеспечивает выявление и устранение нарушений на стадии строительства», — подчеркнул Антосенко.
благоустройство у входа:
https://www.sky...D1%82%D1%81%D1%
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