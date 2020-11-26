Товары экспортного роста России за 3 квартала 2020 г.

Несмотря на падение мировых цен, почти повсеместное сжатие спроса и другие трудности, связанные с пандемией коронавируса, в 2020 г. России удаётся показывать положительную динамику стоимостных объёмов экспорта по целому ряду товаров.

Далее рассмотрим наиболее заметные из них, сгруппировав для удобства в 2 блока: АПК, практически не испытавший (в глобальном масштабе) снижения спроса и показавший рост цен, и промышленность, где, наоборот, почти повсеместно снизился спрос (кроме медицинско-карантинного сектора), а на базовые материалы существенно просели цены.

АПК

Пшеница: рост на 539 млн долл. или 12%. Основной прирост: Египет, засекреченные страны, Турция, Шри-Ланка, Казахстан, Филиппины, Бангладеш, Саудовская Аравия, Оман, Танзания, Мавритания.

Подсолнечное масло: рост на 450 млн долл. или 29%. Основной прирост: Китай, Индия, Турция, Афганистан, Туркмения, Узбекистан, Малайзия, Судан.

Сахар: рост на 277 млн долл. или в 3 раза. Основной прирост: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Туркмения, Турция, Армения, Грузия, Монголия.

Подсолнечник: рост на 202 млн долл. или в 2,6 раза. Основной прирост: Турция, Болгария, Румыния, Латвия.

Ячмень: рост на 184 млн долл. или 31%. Основной прирост: Саудовская Аравия, Кувейт, Турция, ОАЭ, Тунис.

Соя: рост на 171 млн долл. или в 2 раза. Основной прирост: Белоруссия, засекреченные страны, Китай, Турция.

Мясо и субпродукты птицы: рост на 130 млн долл. или 66%. Основной прирост: Китай, Казахстан.

Кукуруза: рост на 127 млн долл. или 30%. Основной прирост: Вьетнам, Турция, Республика Корея, Ливия.

Свинина: рост на 115 млн долл. или в 2,6 раза. Основной прирост: Вьетнам, Украина, Гонконг, Казахстан, Белоруссия, Монголия.

Подготовленный табак: рост на 68 млн долл. или 40%. Основной прирост: Казахстан, Сербия, Турция, Армения, Япония, Белоруссия.

Жмых и шрот: рост на 61 млн долл. или 14%. Основной прирост: Латвия, Китай, Дания, Узбекистан, Польша, Франция, Швейцария, Литва, Испания, Казахстан, Финляндия.

Соевое масло: рост на 48 млн долл. или 16%. Основной прирост: Китай, Индия, Литва, Белоруссия.

Готовые корма для животных: рост на 47 млн долл. или 37%. Основной прирост: Германия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Франция, Италия, Венгрия, Великобритания, Азербайджан.

Рапс: рост на 40 млн долл. или 33%. Основной прирост: Казахстан, Китай, засекреченные страны, Турция, Монголия.

Растворимый кофе: рост на 36 млн долл. или 49%. Основной прирост: Белоруссия, США, Украина, Узбекистан, Израиль, Мексика, ОАЭ, Монголия, Грузия.

Готовые продукты из фруктов, орехов, семян: рост на 34 млн долл. или 33%. Основной прирост: Казахстан, Белоруссия, Германия, США, Грузия, неизвестные страны, Украина, Армения.

Говядина: рост на 32 млн долл. или в 2,7 раза. Основной прирост: Китай, Саудовская Аравия.

Патока: рост на 25 млн долл. или 71%. Основной прирост: Турция, Испания, Вьетнам, Тунис, Италия, Австрия, Германия.

На 20-25 млн долл. вырос экспорт приготовленных овощей и грибов (+26%), этилового спирта (+76%), модифицированных жиров и масел (+53%), детского питания на основе муки или молока (+32%), картофеля (+94%).

На 15-20 млн долл. вырос экспорт мучных кондитерских изделий (+7%), замороженных фруктов (в 2,8 раза), свекловичного жома (+17%), готовой мясной продукции (+19%), субпродуктов домашнего скота (+54%), безалкогольных напитков (+11%), рапсового масла (+4%), кормовых растений (в 11 раз), рыбного филе (+5%).

Промышленность

Золото: рост на 10512 млн долл. или в 6,2 раза. Основной прирост: Великобритания, Швейцария, Турция.

Палладий: рост на 1484 млн долл. или 47%. Основной прирост: Великобритания, Гонконг, США, Япония Швейцария.

Медные руды и концентраты: рост на 318 млн долл. или в 3,1 раза. Основной прирост: Китай.

Полиэтилен: рост на 293 млн долл. или в 2 раза. Основной прирост: Китай, Турция, Казахстан, Бельгия.

Полипропилен: рост на 224 млн долл. или 86%. Основной прирост: Турция, Китай, Украина, Италия, Вьетнам, Польша, Бельгия, Чехия.

Родий: рост на 207 млн долл. или в 2,3 раза. Основной прирост: США, Великобритания, Германия, Швейцария.

Лекарства: рост на 163 млн долл. или 43%. Основной прирост: Казахстан, Узбекистан, засекреченные страны, Туркмения, Украина, Киргизия, Армения, Азербайджан, Мексика, Белоруссия, Германия, Марокко.

Серебро: рост на 97 млн долл. или 47%. Основной прирост: Великобритания, Турция, Швейцария, ОАЭ.

Упаковочная бумага и картон (кроме мелованных, пропитанных и т. п. ): рост на 84 млн долл. или 14%. Основной прирост: Китай, Эквадор, ОАЭ, Узбекистан, Египет, Италия, Гана, Вьетнам, Кения, Турция, Польша, Бельгия, Сенегал, Азербайджан, Румыния.

Паровые котлы: рост на 60 млн долл. или в 3,1 раза. Основной прирост: Турция, Украина, Болгария.

Книги, документация, листовки: рост на 56 млн долл. или 26%. Основной прирост: Китай, Вьетнам, Алжир, Бангладеш, Колумбия.

Пассажирские вагоны: рост на 55 млн долл. или 95%. Основной прирост: Египет, Казахстан.

Медная проволока: рост на 55 млн долл. или 9%. Основной прирост: Кувейт, Китай, Турция, Швейцария.

Рельсы: рост на 50 млн долл. или 58%. Основной прирост: Монголия, Белоруссия, Бразилия, Китай, засекреченные страны, Литва, Грузия, Бангладеш.

Средства для макияжа и ухода за кожей: рост на 49 млн долл. или 35%. Основной прирост: неопределённые страны, Латвия, Дания, Литва, Китай, Украина, Гонконг, Узбекистан.

Полимерные плёнки и листы: рост на 46 млн долл. или 13%. Основной прирост: Казахстан, Италия, Бельгия, Польша, Чехия, Украина, Германия, Франция, Испания, Румыния, США, Литва, Эстония, Венгрия, Нидерланды.

Записанные компакт-диски: рост на 41 млн долл. или 41%. Основной прирост: Китай, Бангладеш, Чехия.

Медицинские приборы и инструменты: рост на 41 млн долл. или 57%. Основной прирост: Казахстан, Сербия, Узбекистан, Киргизия, засекреченные страны, Украина, Белоруссия, Босния и Герцеговина.

Бензиновые двигатели: рост на 40 млн долл. или 61%. Основной прирост: Япония, Казахстан, Мексика, Польша, Украина.

Пестициды: рост на 39 млн долл. или 28%. Основной прирост: Казахстан, Туркмения, Украина, Азербайджан, Армения.

Алюминиевая проволока: рост на 36 млн долл. или 18%. Основной прирост: Турция, Польша, Казахстан, США, Италия, Украина, Мексика, Нидерланды, Республика Корея, Финляндия, Эстония, Греция, Эквадор (год назад значительная часть продавалась в Швейцарию для минимизации риска санкций, связанных с «Русалом»).

Битумные смеси: рост на 35 млн долл. или 75%. Основной прирост: ОАЭ, Парагвай, Казахстан, Бельгия, Швейцария, Эстония, Нидерланды, Китай.

Тепловозы: рост на 29 млн долл. или в 3,4 раза. Основной прирост: Литва, Монголия, Латвия, Гвинея.

Духи и туалетная вода: рост на 29 млн долл. или 65%. Основной прирост: неопределённые страны, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан.

Специальные текстильные изделия (главным образом медицинские маски): рост на 25 млн долл. или в 2,5 раза. Основной прирост: Китай, Белоруссия, Казахстан, Гонконг, Туркмения, Литва, Украина, Абхазия, Израиль, Грузия.

На 20-25 млн долл. вырос экспорт никелевых концентратов (в 2,4 раза), радионавигационной аппаратуры (+59%), щепы (+29%), пеллет (+13%), диагностических реагентов (+79%), мыла и влажных салфеток (+27%), теплообменников (+19%), моющих и чистящих средств (+11%), свинца (+21%).

На 15-20 млн долл. вырос экспорт электровозов (в 18 раз), взрывчатки (+71%), промышленных жирных кислот (в 2,6 раза), огнетушителей (в 2,2 раза), цинка (в 2,6 раза), текстильной одежды (+6%), испытательных стендов (+95%), ядерных реакторов и их частей (+23%), дезодорантов и антиперсперантов (+24%), производных углеводородов (+24%), санитарно-гигиенической бумаги (+47%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России.

http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:1199630842724065:NO: