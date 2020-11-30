Специалисты АО «ТЯЖМАШ» создали собственную АСУ для полярного крана АЭС

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В октябре сотрудники центра комплексного проектирования АО «ТЯЖМАШ» (Самарская обл.) разработали и изготовили собственную автоматизированную систему управления (АСУ) полярным краном, которую ранее поставляли сторонние организации.

АСУ предназначена для ввода и распределения электроэнергии, необходимой при управлении краном. В системе предусматриваются различные защиты и блокировки, гарантирующие безопасное перемещение грузов. Важными характеристиками являются минимизация риска падения груза и самопроизвольного движения механизмов, а также сохранение работоспособности оборудования при сейсмических воздействиях.

Система устанавливается в гермозоне реакторного отделения (непосредственно на кране и площадке обслуживания), а также в специальном аппаратном помещении. Она включает в себя электродвигатели приводов механизмов, электрогидравлические и встроенные электромагнитные тормоза, концевые и блокировочные выключатели, средства телевизионного наблюдения, гибкие кабельные токоподводы, различные датчики, оборудование для ремонтного освещения, звуковой сигнализации и телефонной связи.

Объектом эксперимента стало изделие для первого энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш. Работа велась в сжатые сроки, при этом отладка алгоритмов функционирования системы отличалась крайней сложностью. В итоге для АСУ был устроен настоящий тест-драйв. Заводской участок производства систем управления был почти полностью занят для имитации работы полярного крана в условиях атомной электростанции. С помощью стендов и компьютерного обеспечения сотрудники опробовали возможности пультов и панелей управления, шкафов и электрооборудования крана в штатных и аварийных условиях эксплуатации.

Вскоре АСУ пройдет проверку на объекте заказчика. Тем временем заводское новшество уже используется в изготовлении полярного крана для второго энергоблока АЭС «Руппур», а в дальнейшем — будет адаптировано и для АЭС «Аккую» в Турции.