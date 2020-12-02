Северсталь запустила первый блок коксовой батареи № 11

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Северсталь ввела в эксплуатацию первый блок коксовой батареи № 11 (КБ-11) с технологией трамбования угольной шихты на Череповецком металлургическом комбинате. Новый агрегат позволит увеличить производство кокса под возрастающие объемы выпуска чугуна и, соответственно, стали.

Коксовая батарея № 11 будет иметь два блока производительностью 700 000 тонн кокса в год. Стоимость проекта составляет более 34 млрд рублей

Впервые в России применена инновационная разработка компании PAUL WURTH. Освоение технологии трамбования угольной шихты дает возможность применять малоценные марки углей без снижения качественных характеристик кокса.

При этом экологическая составляющая проекта полностью соответствует запросу общества на зеленую сталь.

«С пуском первого блока КБ-11 мы можем объявить о том, что самые масштабные инвестиции „Северстали“ в первый передел технологической цепочки начинают приносить эффект», — комментирует генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

Северсталь — первое в России металлургическое предприятие, которое применило инновационные разработки компании PAUL WURTH (Люксембург) при строительстве коксовой батареи. Современные решения позволяют сохранить качество кокса даже при использовании сырья с меньшим качеством и стоимостью. Одним из ключевых узлов коксовой батареи № 11 является трамбовочно загрузочно-выталкивающая машина — ТЗВМ. Это оборудование в комплексе с правильной подготовкой шихты с требуемыми характеристиками обеспечивает технологию трамбования.

Качество кокса будет обеспечено, в том числе, за счет особенной установки сухого тушения кокса. Технология гарантирует высокое качество топлива для доменных печей, поскольку предполагает дополнительное прокаливание и стабилизацию всего объема кокса. УСТК обеспечивает отсутствие влаги, нежелательной в процессе доменной плавки, увеличивает холодную прочность. Помимо этого, оборудование позволяет повторно использовать энергоресурсы, утилизируя тепло раскаленного кокса с выработкой пара и электроэнергии.

Все коксовые машины агрегата впервые в российской металлургии автоматизированы. К примеру, программный модуль сигнализирует, когда можно дать команду коксовыталкивателю на съем двери. Таким образом, исключен человеческий фактор и оптимизирована работа персонала. Минимальный срок службы КБ-11 составит 40 лет.

Важное преимущество комплекса КБ-11 — экологическая составляющая. Система беспылевой выдачи кокса из камеры позволит очистить выбросы от пыли после рукавного фильтра до 10 мг/м3 — уровень самых чистых металлургических предприятий в мире. Комплекс батареи оборудован системами бездымной загрузки коксовых печей. Конструкция печей позволит коксовой батарее работать практически без неорганизованных выбросов газа. Благодаря упомянутым мероприятиям, удельный выброс от комплекса коксовой батареи № 11 будет ниже на 20% по сравнению с совокупным удельным выбросом коксовых батарей №№ 7-10.

Проект коксовой батареи № 11 предполагает строительство двух блоков по 56 печей в каждом. На площадке начата кладка второго блока батареи. Общая производительность нового агрегата — 1 млн 400 тыс. тонн в год. Запуск второго блока запланирован на 2021 г.