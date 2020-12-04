Солнечная электростанция «Астерион» начала работу на Оптовом рынке электроэнергии и мощности

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01 декабря 2020 года на территории Палласовского района Волгоградской области начала работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности солнечная электростанция «Астерион» мощностью 15 МВт.

Это третья солнечная электростанция, построенная Солар Системс на территории Волгоградской области. Суммарная мощность, построенных компанией солнечных электростанций, достигла 65 МВт.

Степень локализации генерирующего объекта соответствует Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 426 от 03.06.08 и подтверждена Минпромторгом РФ, на уровне 70%.

Солнечная электростанция «Астерион» размещается на участке площадью 410 000 кв.м. Установлено 43 630 фотоэлектрических модулей. Объем инвестиций в строительство солнечного парка составил около 1,9 миллиардов рублей. На период строительства было создано более 200 рабочих мест. Генерация электрической энергии солнечной электростанции «Астерион» составит до 20 тысяч МВт*ч в год.

Справка

ООО «Солар Системс» было учреждено в марте 2014 года для строительства и эксплуатации солнечных парков на территории России. В настоящее время компания ведет работу по строительству СЭС на территории Волгоградской области, Ульяновской области, Краснодарского края и Республики Башкортостан. После введения в эксплуатацию 28 солнечных парков общая установленная мощность энергосистем регионов присутствия компании увеличится на 405 МВт.