В «ОДК-Сатурн» введена в эксплуатацию роботизированная линия нанесения огнеупорного покрытия

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На производственных площадях литейного цеха № 41 ПАО «ОДК-Сатурн» (Ярославская обл., входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) введена в промышленную эксплуатацию новая роботизированная линия для нанесения огнеупорного покрытия и получения керамических форм для заливки методом направленной кристаллизации лопаток ГТД.

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Первые 40 восковых модельных блоков с изготовленной керамической огнеупорной оболочкой уже сошли с конвейера новой роботизированной установки на участке формирования керамических оболочек цеха № 41.

Высокотехнологичное оборудование приобретено для увеличения производственных мощностей ПАО «ОДК-Сатурн» в связи с ростом номенклатуры выпускаемых предприятием изделий авиационной, морской и наземной тематик.

Роботизированная линия, отвечающая современным требованиям, позволит повысить пропускную способность производственного участка цеха № 41 в три раза и производить до 3000 керамических форм в месяц.

Оборудование оснащено интеллектуальной системой контроля и регулирования такими технологическими параметрами как влажность, температура, продолжительность времени сушки и нахождения блоков на конвейере, глубины и времени погружения блоков в баки с суспензией и других. Контроль технологических параметров осуществляется постоянно, на протяжении всего цикла изготовления керамической формы.

В общей сложности, интеллектуальная система позволяет контролировать и регистрировать более 50 технологических параметров, что, в свою очередь, значительно повышает качество изготавливаемых деталей.

Процесс изготовления керамической оболочки полностью автоматизирован, что минимизирует воздействие человеческого фактора на весь процесс. Новая роботизированная линия обеспечивает нанесение огнеупорного покрытия на сопловые и рабочие лопатки турбины, в том числе и на крупногабаритные детали.

Как отметил главный инженер ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин, «введенная в эксплуатацию линия нанесения огнеупорного покрытия, позволит вывести мощности нового литейного производства на заданные (установленные) целевые значения, а также обеспечить значительное снижение трудозатрат при изготовлении керамической формы».

ПАО «ОДК-Сатурн» — двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов.

ПАО «ОДК-Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.