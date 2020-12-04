Калужский электромеханический завод приступил к производству уличных светодиодных светильников

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Калужский электромеханический завод (КЭМЗ), входящий в концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, в четвертом квартале 2020 года успешно освоил серийный выпуск новейших уличных светодиодных светильников. Устройства обладают повышенной мощностью, высокой энергоэффективностью, экономичностью и долговечностью. Светильники прошли все необходимые испытания. Предприятие приступило к их отгрузке заказчикам.

Модельный ряд уличных светодиодных светильников, произведенных на заводе КЭМЗ, включает в себя как изделия для подсветки прилегающих территорий и второстепенной дорожной сети (светильники мощностью 40-120 Вт), так и мощные фонари для освещения дорог высоких категорий и автомагистралей (мощность до 200 Вт).

Светильники разработаны с учетом всех современных требований, обладают энергоэффективностью (до 150 лм/Вт в рабочем режиме) и удобными для эксплуатации массогабаритными параметрами, а также имеют возможность интеграции с различными системами интеллектуального управления. Устройства потребляют в семь раз меньше электроэнергии, чем традиционные лампы накаливания, имеют срок службы 50 тысяч часов и гарантию эксплуатации — до пяти лет.

«По мнению экспертов, ежегодно на освещение в России тратится более ста миллиардов киловатт-часов (12% всего потребления электроэнергии), из этого объема уличное освещение расходует приблизительно 4,5 миллиарда киловатт-часов. Использование энергоэффективных светодиодных технологий вместо старых ртутных ламп позволит сократить расход электроэнергии наполовину. Новейшие уличные светильники концерна „Автоматика“ способны конкурировать с аналогами как по техническим характеристикам, так и по стоимости. Мы ожидаем высокий спрос на данную продукцию», — прокомментировал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.