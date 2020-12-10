Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

Ход реконструкции МЦД-4 и МЦД-2 на участке Курская — Каланчевская в Москве

Восточная сторона перегона Курская — Каланчевская

Западная сторона перегона Курская — Каланчевская

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1dd0Fp44d5I
Источник: https://youtu.be/-ngI0zyGcKw

РЖД, МЦД, Москва
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,