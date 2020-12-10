Ход реконструкции МЦД-4 и МЦД-2 на участке Курская — Каланчевская в Москве
Восточная сторона перегона Курская — Каланчевская
Западная сторона перегона Курская — Каланчевская
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1dd0Fp44d5I
Источник: https://youtu.be/-ngI0zyGcKw
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