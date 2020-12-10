Уральский завод многогранных опор запустил цех по производству шумозащитных экранов
В г. Екатеринбург, на Уральском заводе многогранных конструкций введён в эксплуатацию новый цех по производству шумозащитных экранов для автомобильных и железных дорог. Завод расположен между Полевским и Зюзельским в Свердловской области.
Объём производства составит 180 тыс. м2 в месяц.
Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей.
Особенностью введенного в эксплуатацию цеха по производству шумозащитных экранов является их высокое качество. Оборудование позволяет производить экраны из алюминия или оцинкованной стали с полимерным покрытием с увеличенным сроком службы. Экраны можно делать как из оцинкованной стали, так и из алюминия. Срок службы первых 10 лет. Алюминиевые простоят не менее 50.
Это уже второй проект, осуществлённый на заводе в этом году. Также осенью на предприятии был запущен модернизированный цех горячего цинкования.
Читайте также...
- Производитель алюминиевого профиля из Свердловской области запустил новый прессовый комплекс
- Каменск-Уральский металлургический завод запустил вторую очередь прокатного комплекса
- Богословский кабельный завод запустил производство кабельно-проводниковой продукции