Уральский завод многогранных опор запустил цех по производству шумозащитных экранов

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В г. Екатеринбург, на Уральском заводе многогранных конструкций введён в эксплуатацию новый цех по производству шумозащитных экранов для автомобильных и железных дорог. Завод расположен между Полевским и Зюзельским в Свердловской области.

Объём производства составит 180 тыс. м2 в месяц.

Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей.

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Особенностью введенного в эксплуатацию цеха по производству шумозащитных экранов является их высокое качество. Оборудование позволяет производить экраны из алюминия или оцинкованной стали с полимерным покрытием с увеличенным сроком службы. Экраны можно делать как из оцинкованной стали, так и из алюминия. Срок службы первых 10 лет. Алюминиевые простоят не менее 50.

Это уже второй проект, осуществлённый на заводе в этом году. Также осенью на предприятии был запущен модернизированный цех горячего цинкования.

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