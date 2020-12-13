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Фотофакты

Образовательный центр «Сириус» в Сочи. Ход реализации проекта

 © arch-sochi.ru

Проект

 © i.archi.ru

 © arch-sochi.ru

 © arch-sochi.ru

 © arch-sochi.ru

 © arch-sochi.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © sochisirius.ru

 © yuga.ru

 © sirius.imeretinka.ru

 © parksirius.ru

 © cultura24.ru

 © spdm.ru

 © ic.pics.livejournal.com

 © cs11.pikabu.ru

 © xn-----elcokda0crlaf4k.xn--p1ai

 © syl.ru

Корпус «Школа»

Новый корпус рассчитан на 800 человек и предназначен для учеников профильных образовательных программ Центра, а также для школьников Сочи: инженерно-математические и химико-биологические классы.

 © arch-sochi.ru

На месте школы рос огромный вяз. Архитекторы сохранили дерево, теперь оно украшение внутреннего двора-атриума.

 © arch-sochi.ru

© Свят Мурунов

 © arch-sochi.ru

© studio44.ru

 © arch-sochi.ru

© studio44.ru

 © arch-sochi.ru

© studio44.ru

В составе корпуса 10 лабораторий для практикумов, цифровая естественно-научная лаборатория, учебный комплекс по сканирующей зондовой микроскопии с вакуумно-плазменной установкой, универсальная технологическая мастерская и аудитории для лекций и теоретических занятий. На втором этаже расположены многофункциональные трансформируемые аудитории.

 © arch-sochi.ru

© studio44.ru

 © arch-sochi.ru

 © arch-sochi.ru

Обтекаемый абрис зданий скрадывает их истинные габариты и органично и деликатно вписывает их в прибрежный ландшафт, избежав ощущения излишней урбанизации. Архитектура проектируемых зданий гармонирует с олимпийскими спортивными аренами, в частности, с находящимся с ними в прямом визуальном контакте стадионом «Фишт».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/muMX9IeWLao

Образовательный центр «Сириус», корпус «Спорт»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mj0Qle6Hva4

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

Образовательный центр для одаренных детей «Сириус». Корпус «Искусство»

 © i.archi.ru

 © arch-sochi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru
Источник: http://arch-sochi.ru/2019/09/sirius-korpus-shkola/

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Сириус, Краснодарский край
  • Нет аватара termometrix
    13.12.2020:31:22

    Строительство нового лагеря в Артеке — Солнечного

     © sun2.43222.userapi.com

    Проект

     © 3djobs.ru

    Отредактировано: termometrix~20:32 13.12.20
    #1218296
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