Образовательный центр «Сириус» в Сочи. Ход реализации проекта

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Корпус «Школа»

Новый корпус рассчитан на 800 человек и предназначен для учеников профильных образовательных программ Центра, а также для школьников Сочи: инженерно-математические и химико-биологические классы.

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На месте школы рос огромный вяз. Архитекторы сохранили дерево, теперь оно украшение внутреннего двора-атриума.

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В составе корпуса 10 лабораторий для практикумов, цифровая естественно-научная лаборатория, учебный комплекс по сканирующей зондовой микроскопии с вакуумно-плазменной установкой, универсальная технологическая мастерская и аудитории для лекций и теоретических занятий. На втором этаже расположены многофункциональные трансформируемые аудитории.

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Обтекаемый абрис зданий скрадывает их истинные габариты и органично и деликатно вписывает их в прибрежный ландшафт, избежав ощущения излишней урбанизации. Архитектура проектируемых зданий гармонирует с олимпийскими спортивными аренами, в частности, с находящимся с ними в прямом визуальном контакте стадионом «Фишт».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/muMX9IeWLao

Образовательный центр «Сириус», корпус «Спорт»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mj0Qle6Hva4

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Образовательный центр для одаренных детей «Сириус». Корпус «Искусство»

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