Образовательный центр «Сириус» в Сочи. Ход реализации проекта
Проект
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Корпус «Школа»
Новый корпус рассчитан на 800 человек и предназначен для учеников профильных образовательных программ Центра, а также для школьников Сочи: инженерно-математические и химико-биологические классы.
На месте школы рос огромный вяз. Архитекторы сохранили дерево, теперь оно украшение внутреннего двора-атриума.
© Свят Мурунов
© studio44.ru
© studio44.ru © studio44.ru
В составе корпуса 10 лабораторий для практикумов, цифровая естественно-научная лаборатория, учебный комплекс по сканирующей зондовой микроскопии с вакуумно-плазменной установкой, универсальная технологическая мастерская и аудитории для лекций и теоретических занятий. На втором этаже расположены многофункциональные трансформируемые аудитории.
© studio44.ru
Обтекаемый абрис зданий скрадывает их истинные габариты и органично и деликатно вписывает их в прибрежный ландшафт, избежав ощущения излишней урбанизации. Архитектура проектируемых зданий гармонирует с олимпийскими спортивными аренами, в частности, с находящимся с ними в прямом визуальном контакте стадионом «Фишт».
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/muMX9IeWLao
Образовательный центр «Сириус», корпус «Спорт»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mj0Qle6Hva4
Образовательный центр для одаренных детей «Сириус». Корпус «Искусство»
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13.12.2020:31:22