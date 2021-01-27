Производство сложной электроники: Репортаж с завода Макро EMS

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Прошлый год у меня был богат на посещения производств электроники. И казалось бы, уже скучно должно быть. Но это не так. У каждого российского производителя есть своя ниша, своё направление, своя специализация. И своя история, конечно.

В 2007 году компания Макро Групп, которая занималась поставками электронных компонент на российский рынок, и поэтому имела большой опыт и налаженные связи, решила заняться собственным производством электроники. Для этих целей была создана компания Макро ЕМС.

В производстве электроники Макро ЕМС специализируется на сложных и ответственных устройствах. Здесь производят материнские платы для суперкомпьютеров, серверов и персональных компьютеров, а также высоконадёжные устройства для индустриального и даже космического применения. Тут большую роль играет опыт в дистрибуции электронных компонентов — ведь понятно что надёжность платы определяется надёжностью компонент, и в компании хорошо знают поставщиков и знают где нужно, а главное, где не нужно покупать компоненты для таких ответственных проектов.

А что это за ответственные проекты? Ну с космосом понятно, а некоторые платы произведённые Макро ЕМС действительно летают сейчас в космосе. Но и на Земле бывают сферы применения где требования не ниже, а то и выше, чем в космосе. Представьте, если устройство работает где-то в таком месте, куда доступ пару раз в год да и то только на вертолёте. Представьте, во сколько обойдётся выход из строя такого устройства. Или, скажем, устройства, которые работают в установке наклонно-направленного бурения, там электроника работает непосредственно под землёй, управляя буром. Тяжёлые нагрузки и высокая температура, но представьте, если электроника вдруг вышла из строя на глубине в несколько тысяч метров, во сколько обойдётся её замена?

Вот на таких устройствах, высоконадёжных, сложных и ответственных специализируется питерский производитель. Впрочем, есть, конечно, заказы и попроще, из области медицины и автоэлектроники, хотя и здесь надёжность тоже важна, пусть и не настолько, как в случаях, описанных выше.

Другая специализация — высокосложные устройства, такие как материнские платы. Например, один из известных отечественных производителей персональных компьютеров (имя которого я не могу называть из-за юристов), заказывает производство материнских плат именно здесь.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Кстати, именно поэтому на одной из линий работают сразу три SMD-установщика (обычно один-два), так как на материнских платах очень большое разнообразие компонент, и двух установщиков может просто не хватить.

Компании доверяют даже производство плат для суперкомпьютеров. На одной такой плате 8 процессоров, а всего таких плат в машине 3500.

Компания изучает вопрос выхода на зарубежные рынки примерно с середины 2018 года. В 2019 году провела маркетинговое исследование, чтобы понять, чем она может быть интересна для иностранных заказчиков. Однако планам помешала пандемия COVID-19 — компании, с которыми были начаты переговоры, взяли пазу. Сейчас у Макро ЕМС уже есть заказчики из стран СНГ, а на 2021 год стоят планы заключить несколько пробных контрактов заказчиками из ЕС, прежде всего из Германии.

На данный момент в производстве задействованы две линии поверхностного монтажа, и одна линия селективной пайки. Но мощностей не хватает, поэтому рядом уже достраивается новый корпус площадью 4000 кв.м., и к двум существующим линиям будет добавлено ещё две, причём более современных и производительных, это в 3 раза увеличит производственные мощности компании.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Производственный корпус готов, сейчас там идёт внутренняя отделка.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Макро ЕМС работает как контрактное производство, то есть производит электронику по проектам заказчиков. Но есть в составе Макро Групп очень интересная молодая компания MGBot, которая разрабатывает свои собственные электронные устройства.

Компания занимается учебной и промышленной робототехникой и интернетом вещей. Например, в сотрудничестве с Фондом поддержки инноваций Минпромторга России, созданы несколько интересных образовательных продуктов, основанных на собственном ардуино-совместимом контроллере «Йотик».

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Эти образовательные решения представляют собой наборы датчиков и устройств, объединённых некоторой тематикой, например «умный дом» или «умная теплица». Дети на занятиях по различным предметам учатся собирать наборы и их программировать, тем самым постигая основы робототехники и интернета вещей. Сами контроллеры разработаны MGBot и производятся на мощностях Макро ЕМС.

Образовательный набор "Умный дом" © MGBot

Помимо образовательного направления, в Макро Групп развивают и направление промышленной робототехники — решения на основе роботов для автоматизации различных процессов. За это направление отвечает компания «Макро Солюшнс», которая разработала интересное решение — это многофункциональная роботизированная установка, которая позволяет автоматизировать различные этапы, встраиваясь в производственную линию. Установка сделана мобильной, таким образом, её легко перемещать между участками, для выполнения различных задач. Например, установка может заниматься загрузкой или выгрузкой плат, нанесением покрытия на плату, или, скажем маркировкой платы с помощью лазера. Можно придумать ещё множество других задач для различных техпроцессов, не только в электронном производстве. Благодаря мобильности, эта установка довольно легко встраивается в любую уже работающую линию, или может работать как отдельное оборудование.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

В данном случае установка занимается маркировкой, поэтому в ней установлен лазер, но для других задач можно установить и другое оборудование. Лазер, кстати, российского производства.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

В рамках дальнейшего развития, в компании принято стратегическое решение об оказании услуг по модели ODM — то есть изготовление полностью законченных электронных устройств «под ключ». Таким образом заказчики смогут прийти в компанию с ТЗ на изделие, а на выходе получить законченный продукт, который может быть поставлен на серийное производство в том числе на мощностях Макро ЕМС. Часть операций возможно выполнять уже сейчас — кроме поверхностного монтажа и пайки компонентов в отверстия, это монтаж запрессовкой, влагозащита (ручная и автоматическая на установке селективного нанесения покрытий), изготовление жгутов, коаксиальных кабельных сборок. Остается только освоить изготовление пластиковых и металлических корпусов.

А ещё мне что понравилось: сейчас компании входящие в Макро Групп занимают небольшую часть разорившегося советского завода, производившего АТС. А большая часть бывшего завода фактически не работает. Но недавно Макро Групп выкупила всю территорию, и планирует создать там частный индустриальный парк, и, по сути, вдохнуть новую жизнь в давно заброшенный завод.

Хороший пример того, как успешный бизнес меняет к лучшему мир вокруг себя.