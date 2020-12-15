Новая РЛС «Небо-УМ» прикрыла южное направление

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В Ростовской области на боевой дежурство заступила новая трехкоординатная радиолокационная станция средних и больших высот «Небо-УМ», прикрыв южное направление. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

РЛС «Небо-УМ» относятся к станциям средних и больших высот дежурного режима. РЛС способна одинаково эффективно обнаруживать и сопровождать как динамические (летательные аппараты и крылатые ракеты), так и баллистические (боевые блоки МБР) цели. Отмечается, что аппаратура станции позволяет не только обнаруживать и сопровождать цели, но и определять их государственную принадлежность. После этого информация передается на командный пункт или операторам зенитных комплексов. Кроме того, станция способна определять источники РЭБ и передавать их координаты боевым расчетам для дальнейшего уничтожения.

Как отметили в ЮВО, всего в 2020 году округ получил 8 новых и модернизированных радиолокационных станций, в том числе «Небо-УМ», «Подлет-К1», РЛС39Н6 и «Десна». Кроме того, прошли глубокую модернизацию на заводе ВПК РЛС «Терек», а также ряд высотомеров. В ближайшее время все станции заступят на боевое дежурство.