Ивановский завод «Автокран» представил новую модель автокрана грузоподъемностью 50 т

На заводе «Автокран» в Иванове выпустили новый кран грузоподъемностью 50 тонн. Инвестпроект реализовали при поддержке Министерства промышленности и торговли России. Общая стоимость проекта — 106 миллионов рублей, из них 31,5 миллиона — федеральная субсидия на финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

© ivteleradio.ru

Кран имеет пятисекционную телескопическую стрелу длиной 35 метров. Это самый тяжёлый и самый сложный кран с большим количеством современных решений. Техника обеспечивает высокий уровень безопасности и эффективности выполняемых операций.

© kstati.news

Всего за 11 месяцев на предприятии изготовлено 497 автокранов разных модификаций и грузоподъемности, объем отгруженных товаров собственного производства составил более 3,4 млрд рублей. Предприятие поставляет свою продукцию на рынки России, Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/6WU0oJaU19M

http://kstati.n...2861a0546f83abd