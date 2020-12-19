Новые медицинские центры Министерства обороны введены в эксплуатацию

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Госпиталь Минобороны в Астрахани принял первых пациентов

18 декабря многопрофильный медицинский центр, построенных силами Минобороны России в Астрахани на ул. Соликамской, принял первых пациентов. Он закреплён за городской клинической больницей № 3 им. С. М. Кирова.

В госпиталь, рассчитанный на 100 койко-мест, поступило самое современное медицинское оборудование. Ни в одном подобном российском центре нет 64-срезового компьютерного томографа, везде только 16-срезовые. Также смонтирован цифровой рентген. У него меньше излучения, выше пропускная способность и не нужна ренгтен-плёнка.

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В палатах установлене мобильное оборудование, в том числе для экстренных исследований прямо у постели больного. Госпиталь поделён на «зелёную» и «красную» зоны. Он полностью обеспечен медицинскими препаратами, средствами дезинфекции.

Пациентам тут создали самые комфортные условия. В палатах установили многофункциональные кровати, систему мониторинга жизненно важных функций, кислород, систему обеззараживания, медицинскую консоль, мебель — шкафы и тумбы, санузлы. Все палаты оснащены кнопками вызова медперсонала.

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Госпиталь полностью укомплектован кадрами — к работе приступили 18 врачей и 24 среднего медперсонала.

Медицинский центр построен военными строителями за рекордное время — 53 дня. Работы велись круглосуточно.

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Ввод в эксплуатацию медицинского центра стал важным событием для Астраханской области. Прежде всего, потому что это позволит разгрузить городские больницы, где раньше в полном объеме оказывалась плановая медицинская помощь. В Астрахани уже сейчас освободили хирургическое отделение Александро-Мариинской клинической больницы, койко-места продолжают освобождаться.

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Госпиталь Министерства обороны открылся в г. Нариманов Астраханской области на ул. Центральной

Он тоже рассчитан на сто пациентов. Новые госпиталя кроме коек для больных оснащены аппаратами компьютерной томографии, искусственной вентиляции легких и другим современным оборудованием — всего 1,5 тыс наименований.

Для бесперебойного снабжения астраханских медицинских центров энергетики юга построили 1,8 км воздушной линии 6-10 кВ, установили 89 опор, 8 км самонесущего изолированного провода и две комплектные трансформаторные подстанции. Общая потребность медицинских учреждений в мощности — свыше 2,25 МВт.

В Североморске открылся медицинский центр Минобороны

В Североморске Мурманской области 2 декабря состоялось официальное открытие многофункционального медицинского центра на 100 мест, построенного силами Министерства обороны.

Госпиталь возведён в рекордно короткие сроки.

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Новый «хозяин» объекта, начальник 1469 военно-морского клинического госпиталя полковник Дмитрий Архангельский сообщил, что в штате медицинского центра 18 врачей, 53 медсестры и 30 сотрудников младшего медперсонала. Весь персонал прошёл дополнительную подготовку по диагностике и лечению CoVID-19 в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

В Пскове завершено строительство детского многофункционального медицинского центра

Он будет специализироваться на оказании помощи при инфекционных заболеваниях. Корпус медицинского учреждения на 60 мест специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России возвели за 60 дней.

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В детский медцентр в Пскове поставлено более 22 тыс. единиц медоборудования и различных предметов медицинского назначения. Инфекционное отделение будет оснащено аппаратами искусственной вентиляции лёгких для детей, компьютерным томографом и цифровым рентгеновским диагностическим аппаратом с возможностью обследования детей младше одного года, детскими фибробронхоскоппии и функциональными кроватями для детей, в том числе грудного возраста.

До конца года планируется также запустить госпиталь в Южно-Сахалинске.

Всего за 9 месяцев года военное ведомство возвело 29 медицинских центра в 22 субъектах России. Большинство из них уже приступили к работе. До конца года будет завершён 30-й по счёту объект — госпиталь в Южно-Сахалинске. Центры оснащены новейшим оборудованием, обеспечены лекарствами, укомплектованы первоклассным персоналом.

https://xn--80a...-min-21378.html

https://rostov....lis_v_astrahani

https://gov-mur...fo/news/384672/

https://pskov.r...02.12.20/127666

https://pskov.r...02.12.20/127666