Петрозаводскмаш отгрузил ёмкости системы безопасности для Курской АЭС-2

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Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш и Карельское региональное отделение СоюзМаш России) изготовил и отгрузил ёмкости системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) для Курской АЭС-2. Оборудование предназначено для первого энергоблока станции.

Комплект ёмкостей САОЗ относится к пассивным системам безопасности АЭС и включает в себя 4 гидроёмкости первой ступени, каждая из которых представляет собой толстостенный сосуд объёмом 60 кубических метров, весом около 75 тонн. Изделия транспортируют автомобильным транспортом. Расстояние до пункта назначения — 1622 километра.

Во время эксплуатации на станции в ёмкостях САОЗ хранится водный раствор борной кислоты, который находится под давлением около 60 атмосфер и температуре от 20 до 60 градусов. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны.

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Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения «3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный), и соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

Компания «АЭМ-технологии» изготавливает для двух энергоблоков станции основное оборудование реакторного зала.

Справка

Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, член «Союза машиностроителей России». В структуре компании — инжиниринговый центр, укомплектованный опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки: филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске.