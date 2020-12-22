Viessmann локализовал в России производство паровых котлов Vitomax HS

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Для производства Vitomax HS на завод в Липецке было закуплено новое оборудование, запуск сопровождала know-how-команда, которая в продуктовой линейке «Промышленные котлы» отвечает за интеграцию передового опыта компании и единых стандартов качества для выпускаемой продукции на всех площадках", — рассказывает Алексей Туленинов, Viessmann.

Уже в начале ноября с производственных линий липецкого завода сошел первый паровой котел высокого давления мощностью до 3.2 тонн пара в час и рабочим давление 10 бар.

Липецкий завод будет выпускать паровые котлы высокого давления Vitomax HS для отечественного рынка мощностью до 9 тонн пара в час. Именно это оборудование пользуется наибольшим спросом в России. «Производство котлов большей мощности будет возможно по специальному запросу — в линейку Viessmann в данном сегменте входят установки, способные выдавать до 31,5 тонн пара в час», — говорит Алексей Туленинов, руководитель группы инженерно -технической поддержки компании Viessmann.

Эксперт уточняет: инженерные решения и технологии, которые положены в основу конструкции Vitomax HS, на сегодняшний день не имеют аналогов в мире. Устье горелки и поворотная задняя камера дымовых газов выполняются без применения шамотно-бетонных смесей и охлаждаются котловой водой. Большое паровое пространство и увеличенные расстояния между жаровыми трубами позволяют сглаживать цикличные режимы работы оборудования, потребляющего пар. Эти решения позволяют добиться не только безотказности Vitomax HS, но и высокого КПД. Последний, при условии оснащения котла экономайзером, достигает 95-96%.