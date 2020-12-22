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Армия и Флот

Ростех начал поставки новых парашютов для российского спецназа

 © rostec.ru

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех приступил к поставкам новых тактических парашютных систем «Стайер». Разработка предназначена для десантирования подразделений специального назначения на скорости до 350 км/ч и может применяться в условиях Крайнего Севера.

«Стайер» — парашютная система специального назначения типа «крыло». Она позволяет совершать прыжки на высотах от 700 до 10 тыс. м с максимальным полетным весом до 180 кг. В 2020 году группа российских десантников применила новые парашюты в суровых арктических условиях, впервые в мире совершив групповой прыжок в условиях Крайнего Севера с нижней границы стратосферы — с высоты 10 тыс. м над архипелагом Земля Франца-Иосифа.

Парашют позволяет совершать прыжки на скорости летательного аппарата до 350 км/ч с дополнительным грузом до 50 кг. Система типа «крыло» обладает повышенной маневренностью при управлении и значительно расширяет возможности российских спецподразделений для выполнения тактических задач.

«Стайер» разработан в рамках ОКР «Юнкер-О» специалистами АО «Полет» Ивановского парашютного завода холдинга «Технодинамика». Создатели системы отмечены ведомственными наградами «За укрепление боевого содружества».

«Разработка „Стайера“ велась в инициативном порядке в интересах Министерства обороны. Система не имеет аналогов на российском рынке, обладает уникальными возможностями и успела доказать свою надежность во время учений. На сегодняшний день „Стайер“ принят на вооружение и первые системы уже отправлены в войска», — прокомментировал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-nach...shyutov-dlya-rossiyskogo-spetsnaza/

«Технодинамика» , Ростех , «Стайер»
  • Иван Иванов Иван Иванов
    22.12.2019:25:07

    Неужели такая проблема пончики в комплект пошить, как у парапентосов… И дорогостоящий купол не трешь по земле при переноске, и нести намного удобнее

    Отредактировано: Иван Иванов~19:25 22.12.20
    #1219586
    • Нет аватара vlad_i_slav
      22.12.2020:52:50

      Предшественники этих парашютов рассчитаны на 36 применений всего-лишь. При соблюдении требований эксплуатации. При покидании борта на предельной скорости 400 — списывались немедленно.

      Очень часто их списывали после 20 прыжков.

      Эти наверняка с таким же ресурсом.

      У этих парашютов совсем другие условия эксплуатации, чем у гражданских — скорости и нагрузка намного экстремальнее. Например, на ПВ-3 был поставлен рекорд по минимальной высоте десантирования с самолета с приводнением — 50 метров. Полковник Поздняков прыгал без запаски при этом, т.к. запаска просто бесполезный груз на такой высоте…

      Т.е. их эксплуатируют на пределах возможностей довольно часто.

      Купол должен наполняться чуть ли не мгновенно.

      При десантировании на воду парашют просто отстегивается перед приводнением. Т. е. ему смело можно сказать досвидания.

      Для неспециальных тренировок — без полной экипировки с грузовым контейнером и приводнения — используются обычные армейские парашюты.

      А если это спецоперация, то парашют вообще одноразовый — либо тонет, либо закапывается.

      Дак нахрена попу гармонь и прочие прибамбасы, учитывая вышеизложенное?

      Отредактировано: vlad_i_slav~21:47 22.12.20
      #1219598
  • Нет аватара vlad_i_slav
    22.12.2020:46:42

    Это, видимо, замена ПВ-3 в том числе. Судя по полетной массе.

    Наконец-то и боплы (боевые пловцы) переоснащаются…

    Отредактировано: vlad_i_slav~20:47 22.12.20
    #1219596
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