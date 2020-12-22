Ростех начал поставки новых парашютов для российского спецназа
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех приступил к поставкам новых тактических парашютных систем «Стайер». Разработка предназначена для десантирования подразделений специального назначения на скорости до 350 км/ч и может применяться в условиях Крайнего Севера.
«Стайер» — парашютная система специального назначения типа «крыло». Она позволяет совершать прыжки на высотах от 700 до 10 тыс. м с максимальным полетным весом до 180 кг. В 2020 году группа российских десантников применила новые парашюты в суровых арктических условиях, впервые в мире совершив групповой прыжок в условиях Крайнего Севера с нижней границы стратосферы — с высоты 10 тыс. м над архипелагом Земля Франца-Иосифа.
Парашют позволяет совершать прыжки на скорости летательного аппарата до 350 км/ч с дополнительным грузом до 50 кг. Система типа «крыло» обладает повышенной маневренностью при управлении и значительно расширяет возможности российских спецподразделений для выполнения тактических задач.
«Стайер» разработан в рамках ОКР «Юнкер-О» специалистами АО «Полет» Ивановского парашютного завода холдинга «Технодинамика». Создатели системы отмечены ведомственными наградами «За укрепление боевого содружества».
«Разработка „Стайера“ велась в инициативном порядке в интересах Министерства обороны. Система не имеет аналогов на российском рынке, обладает уникальными возможностями и успела доказать свою надежность во время учений. На сегодняшний день „Стайер“ принят на вооружение и первые системы уже отправлены в войска», — прокомментировал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
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22.12.2019:25:07
22.12.2020:52:50
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