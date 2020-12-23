Компания БУЛЛИТТ поставила резиновые футерованные трубы в Турцию

Производственная компания БУЛЛИТТ осуществила поставки резиновых футерованных труб и отводов горнодобывающей компании Eti Bakir (Турция). Футеровка труб и отводов представляет собой нанесение специальной защитную отделку их элементов, которая необходима для защиты внутренней и внешней поверхности от возможных химических, тепловых, механических или коррозионных повреждений. В качестве защитной отделки используется полипропилен, полиэтилен низкого давления, керамика, камень, резиновые составы.

Компания Eti Bakir — это крупнейшая турецкая горнодобывающая компания, которая специализируется на добыче и выплавке меди, производстве серной кислоты, концентратов пирита, сурьмы и фосфатов.

«Турецкая горнодобывающая компания Eti Bakir активно использовала в своем производстве футерованные трубы и отводы с керамикой. Однако сроки поставки у различных производителей были достаточно длительными, что их не устраивало. Наша компания предложило решение с особо прочным резиновым составом, основанном на нашей собственной инновационной разработке, которое по своим параметрам не уступает керамическим покрытиям, а цикл производства менее длительный. Наши конструкции успешно прошли опытно-производственные испытания и предприятие получило заказ на поставку резиновых футерованных труб и отводов», — рассказал Александр Поцелуев, генеральный директор группы компаний БУЛЛИТТ.

Следующим шагом компании станет создание центра в Турции для обеспечения технической поддержки клиента, в том числе для минимизации сроков поставки запчастей.