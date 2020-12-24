В Самаре на «ОДК-Кузнецов» открылся корпус нового гальванического производства

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24 декабря на территории ПАО «ОДК-Кузнецов» открылся корпус нового гальванического производства.

Его площадь составила 11 тысяч м2. Новые гальванические линии позволят наносить покрытия на детали газотурбинных и ракетных двигателей в автоматическом режиме при минимальном вредном воздействии на здоровье работников и окружающую среду. Пропускная способность нового производства составляет более 3 млн деталей в год или 350 тыс. м2 наносимых покрытий.

В новом корпусе разместились 18 автоматизированных и механизированных линий, 3 вспомогательных участка и комплекс локальных очистных сооружений. Оборудование соответствует как российским, так и международным стандартам качества, обеспечивая высокую экономическую эффективность.

В проект инвестировано 2,9 млрд рублей. Проектная численность персонала гальванического производства составляет 163 человека.

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Для «ОДК- Кузнецов» это один из ключевых стратегических проектов, реализация которого позволяет увеличить объёмы продукции по газотурбинной и по ракетной тематикам. Мощности цеха достаточны, чтобы обеспечить не только собственные потребности предприятия, но и потребности других компаний Ростеха в Самарском регионе.

Корпус гальванического производства возведен на территории ПАО «ОДК-Кузнецов» и оснащен современным высокопроизводительным оборудованием в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие оборонно — промышленного комплекса Российской Федерации».

При создании нового производства повышенное внимание уделено вопросам экологической безопасности и охране здоровья работников — свыше 190 инженерных систем обеспечивают высокий уровень очистки воздуха и сточных вод. Очищенные стоки возвращаются в систему и вновь участвуют в технологическом процессе.