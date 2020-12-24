В Самаре на «ОДК-Кузнецов» открылся корпус нового гальванического производства
24 декабря на территории ПАО «ОДК-Кузнецов» открылся корпус нового гальванического производства.
Его площадь составила 11 тысяч м2. Новые гальванические линии позволят наносить покрытия на детали газотурбинных и ракетных двигателей в автоматическом режиме при минимальном вредном воздействии на здоровье работников и окружающую среду. Пропускная способность нового производства составляет более 3 млн деталей в год или 350 тыс. м2 наносимых покрытий.
В новом корпусе разместились 18 автоматизированных и механизированных линий, 3 вспомогательных участка и комплекс локальных очистных сооружений. Оборудование соответствует как российским, так и международным стандартам качества, обеспечивая высокую экономическую эффективность.
В проект инвестировано 2,9 млрд рублей. Проектная численность персонала гальванического производства составляет 163 человека.
Для «ОДК- Кузнецов» это один из ключевых стратегических проектов, реализация которого позволяет увеличить объёмы продукции по газотурбинной и по ракетной тематикам. Мощности цеха достаточны, чтобы обеспечить не только собственные потребности предприятия, но и потребности других компаний Ростеха в Самарском регионе.
Корпус гальванического производства возведен на территории ПАО «ОДК-Кузнецов» и оснащен современным высокопроизводительным оборудованием в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие оборонно — промышленного комплекса Российской Федерации».
При создании нового производства повышенное внимание уделено вопросам экологической безопасности и охране здоровья работников — свыше 190 инженерных систем обеспечивают высокий уровень очистки воздуха и сточных вод. Очищенные стоки возвращаются в систему и вновь участвуют в технологическом процессе.
Читайте также...
- Многофункциональные гусеничные машины SCARP на радиоуправлении из Санкт-Петербурга
- В Перми разработана эффективная технология упрочнения металлорежущего инструмента
- Экспорт России в 2018 году: рекорды неполного года