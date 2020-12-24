В Кузбасс поступили 30 новых автобусов марки НефАЗ

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30 новых автобусов, поступивших в Кузбасс, с ближайшее время будут направлены в автотранспортные предприятия региона.

Автобусы распределят по автотранспортным предприятиям в муниципалитетах в соответствии с потребностями. Транспорт из этой партии будет в том числе отправлен в Тайгу, Таштагол, Осинники, Юргу. Обновление общественного транспорта происходит по всей области. До конца года ожидается поставка еще более 60 новых машин.

В Кузбасс поступили 17 городских, 10 пригородных и три междугородных автобуса.

17 городских автобусов марки НефАЗ (16 на дизельном топливе Евро-5 и один на метане) выйдут на улицы городов Анжеро-Судженск, Белово, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Берёзовский, Междуреченск, Осинники, Тайга и Таштагол, посёлков Зеленогорский, Тяжин, Яшкино, а также Ижморского и Промышленновского районов. Стоимость одной единицы — 8,8 млн рублей.

Семь пригородных НефАЗов стоимостью 7,6 млн каждый поступили в Белово, Зеленогорский, Мариинск, Мыски, Осинники, Топки и Тяжин. 2 пригородных НефАЗа стоимостью более 8,5 млн рублей направлены в Прокопьевск, ещё один — в Новокузнецк.

Три междугородных автобуса получила кемеровская автоколонна № 1237.