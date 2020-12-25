Открыто первое в России 3D-производство, основанное на отечественных технологиях и оборудовании

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Компания «Русатом — Аддитивные технологии» открыла свой первый Центр аддитивных технологий (ЦАТ) на площадке Московского завода полиметаллов. Это первое промышленное 3D-производство в России, основанное на отечественных технологиях и оборудовании.

Основные задачи Центра — отработка технологий изготовления изделий и демонстрация возможностей применения аддитивных технологий для решения задач промышленных предприятий.

ЦАТ укомплектован 3D-принтерами собственного производства Росатома Rusmelt 300M, Rusmelt 600M и Rusmelt 600 RM для печати металлическими порошками по технологии SLM. Они работают на российском программном обеспечении и обладают параметрами и характеристиками, соответствующими международным стандартам.

В рамках строительства второй очереди в ЦАТ будут размещены комплексы 3D-печати металлическими порошками и фотополимерами по технологиям лазерного спекания (SLS и SLA), а также расширена номенклатура испытательного и вспомогательного оборудования.

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Подрядчиком по проектированию ЦАТ выступил Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

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Центр аддитивных технологий создан как первая модель производства с единым центром инжиниринга и разработки. Его уникальность заключается в совмещении участков сборки оборудования (3D-принтеров), печати, постобработки и лаборатории по проведению исследований изделий и тестированию образцов. Благодаря этому специалисты ООО «РусАТ» смогут проверять принятые конструктивные и технологические решения сразу после выпуска оборудования, оперативно вносить корректировки и доработки в его конструкцию.

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«Первый центр аддитивных технологий Росатома — пилотная площадка, где мы сформируем лучшие технологические предложения и бизнес-решения для наших клиентов. По завершении отладки режимов печати можно будет принимать заказы. К концу 2021 года мы планируем осуществить запуск полного цикла производства аддитивной продукции. На текущем этапе развития рынка аддитивных технологий оборудование, которое уже установлено в центре и будет установлено в течение 2021 года, позволит полностью закрыть потребности наших заказчиков. Что касается финансовых показателей, в рамках реализации проекта второй очереди плановая выручка ЦАТ в 2030 году составит более 300 млн рублей», — заявил генеральный директор ООО «РусАТ» Михаил Турундаев.

ООО «РусАТ» — специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий. Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство, в том числе в части организации центров производства.