Компания «Профессионал» изготовила и отгрузила партию ковшей новому заказчику в Западную Африку

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Как сообщила пресс-служба компании «Профессионал», партия из пяти усиленных (модели HD-51.18 объемом 2,6 м3 и HD-51.20 объемом 3,0 м3 применяется при общеземельных работах, при разработке грунтов различной плотности: песка, суглинка, растительного грунта, щебня, меловых пород, сланца, известняка и пр., при котлованных и карьерных работах, в том числе при рыхлении скальных пород.) и сверхусиленных ковшей (модели RDX-51.18 объемом 2,6 м3 и RDX-51.20 объемом 3,0 м3 предназначены для разработки грунтов плотностью до 2.500 кг/м3 со степенью абразивности не более V-VI класса) была изготовлена и отправлена новому заказчику из Западной Африки.

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Партия новых ковшей по желанию заказчика установлена на новые экскаваторы Hitachi ZX470, но все модели усиленных и сверхусиленных ковшей могут устанавливаться на экскаваторы различных моделей, в часности ковши производства компании «Профессионал» мобгут быть использованы с моделями экскаваторов компаний Komatsu, Hyundai, Hitachi, CASE, Doosan, Volvo, JCB, CAT.

В настоящий момент компания выпускает 29 моделей усиленных ковшей с объёмом от 0,5 до 3 м3 и 19 моделей сверхусиленных скальных ковшей объемом от 0,95 м3 до 3,0 м3.

Компания выпускает такие виды ковшей как ковши скальные, ковши усиленные, ковши стандартные, ковши-рыхлители, ковши траншейные, ковши профильные, ковши планировочные и ковши просеивающие.