На заводах группы ЧТПЗ реализуют проект модернизации кранового хозяйства

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Группа ЧТПЗ в сентябре 2020 г. приступила к реализации проекта модернизации кранового хозяйства на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), в рамках которого до 2025 года в эксплуатацию будет введено порядка 25 новых мостовых кранов. Инвестиции в проект составят около 300 млн рублей.

Для замены устаревшего оборудования и расширения производственных мощностей по приему металла на ПНТЗ уже введено в эксплуатацию два новых и модернизировано пять мостовых магнитных кранов, а до конца 2020 года в трубопрокатных цехах и службе отгрузки готовой продукции и полуфабрикатов электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» установят еще пять кранов.

Краны нового поколения грузоподъемностью от 5 до 20 тонн оснащены частотным регулированием для плавности хода, автоматической системой антираскачки груза и встроенными приборами для предотвращения перегруза, что увеличивает срок службы крановых механизмов и позволяет избежать повреждений канатной конструкции, металлоконструкции, трансмиссии. Краны оборудованы современными кабинами с увеличенной площадью остекления для широкого обзора, климатической системой и инструментами автоматизированного управления.

В производственных процессах ПНТЗ задействовано 337 кранов, которые используются на всех этапах производства труб — от подготовительных работ до отгрузки продукции заказчику. За последние три года 62 крана переведено на радиоуправление — перемещающие операции выполняются путем управления с пола работниками цеха без участия машиниста.

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