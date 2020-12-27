На заводах группы ЧТПЗ реализуют проект модернизации кранового хозяйства
Группа ЧТПЗ в сентябре 2020 г. приступила к реализации проекта модернизации кранового хозяйства на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), в рамках которого до 2025 года в эксплуатацию будет введено порядка 25 новых мостовых кранов. Инвестиции в проект составят около 300 млн рублей.
Для замены устаревшего оборудования и расширения производственных мощностей по приему металла на ПНТЗ уже введено в эксплуатацию два новых и модернизировано пять мостовых магнитных кранов, а до конца 2020 года в трубопрокатных цехах и службе отгрузки готовой продукции и полуфабрикатов электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» установят еще пять кранов.
Краны нового поколения грузоподъемностью от 5 до 20 тонн оснащены частотным регулированием для плавности хода, автоматической системой антираскачки груза и встроенными приборами для предотвращения перегруза, что увеличивает срок службы крановых механизмов и позволяет избежать повреждений канатной конструкции, металлоконструкции, трансмиссии. Краны оборудованы современными кабинами с увеличенной площадью остекления для широкого обзора, климатической системой и инструментами автоматизированного управления.
В производственных процессах ПНТЗ задействовано 337 кранов, которые используются на всех этапах производства труб — от подготовительных работ до отгрузки продукции заказчику. За последние три года 62 крана переведено на радиоуправление — перемещающие операции выполняются путем управления с пола работниками цеха без участия машиниста.
Читайте также...
- Группа ЧТПЗ в рамках импортозамещения начала выпуск нержавеющих труб для СПГ-проектов
- Группа ЧТПЗ модернизировала оборудование для производства трубной заготовки
- «НОВАТЭК» запустил малотоннажный СПГ-завод в Магнитогорске
28.12.2000:42:48
28.12.2000:46:14
28.12.2001:24:52