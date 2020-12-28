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Дорожное строительство

Открыто движение по трём участкам ЦКАДа. 170 километров свободы

 © inorehovo.ru

Запущено движение по трём участкам Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) общей протяженностью около 170 км.

Движение открылось на четырёх участках:

— четвёртом пусковом комплексе (ЦКАД-4, 96,8 км),

— части первого пускового комплекса (ЦКАД-1, 23,8 км из 49,5 км),

— единственном бесплатном пятом этапе трассы (ЦКАД-5, 41,3 км из 76,4 км),

— на части, соединяющей третий и пятый этапы (5,9 км).

Итого в результате на сегодняшний день 310 километров ЦКАД уже в этом году поедет по основному ходу.

 © cdnimg.rg.ru

 © 360tv.ru

ЦКАД-4 проходит по юго-востоку Подмосковья и связывает дороги М-7 «Волга» и М-4 «Дон», его длина составляет 96,9 км. Это дорога высшей технической категории с четырьмя полосами движения. Встречные потоки разделены, на всем протяжении трассы отсутствуют светофоры, перекрестки и наземные пешеходные переходы.

Трасса проходит по территории городов Электросталь, Домодедово, а также Богородского, Павлово-Посадского, Воскресенского и Раменского районов.

С запуском движения по ЦКАД-4 автомобилисты смогут добираться от трассы М-4 «Дон» до М-7 «Волга» меньше чем за час. Учитывая, что третий пусковой комплекс ЦКАД открыт в ноябре этого года, от М-4 «Дон» до скоростной трассы М-11 «Нева» можно будет доехать меньше чем за два часа.

Новый платный участок ЦКАДа оборудован безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток». При въезде на трассу отсутствуют шлагбаумы. Оплата с автомобилистов списывается с баланса лицевого счета транспордера автоматически. Если транспордер отсутствует, камеры-датчики фиксируют государственные номера автомобиля, определяют его категорию и фиксируют транзакцию.

ЦКАД-1 проходит по территории Подольска, Домодедова и Новой Москвы.

ЦКАД-5 огибает Истру, Солнечногорск, а также Наро-Фоминский и Одинцовский городской округ.

Оставшиеся 26 км ЦКАДа планируется запустить в 2021 году.

 © avatars.mds.yandex.net

 © phototass3.cdnvideo.ru
Источник: https://www.interfax.ru/moscow/743239

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ЦКАД, Московская область, Автодор
  • Нет аватара wundwasser
    28.12.2011:37:21

    интересно, кто по ней ездить будет? если есть бесплатный мкад

    #1220298
    • Комментарий удален
      • Нет аватара Сергей К.
        28.12.2014:14:16

        Строительство таких первоклассных дорог — дело очень затратное. И если полагаться только на государство, то количество таких дорог будет ничтожно малым.

        Для России, с ее огромной малонаселенной территорией, наверное, это единственно правильное решение. Главное, чтобы плата за проезд была доступной для всех, а выигрыш во времени был очевидным.

        Надо на забывать, что за «бесплатные» дороги платят все, даже те, кто по ним никогда не ездят.

        #1220308
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      28.12.2014:15:51

      Я буду ездить. И миллионы таких, как я.

      Вероятно, вы живёте не в Московской области, раз задаёте такие вопросы.

      #1220309
  • Нет аватара Апчхи
    28.12.2015:41:44

    Мне интересно вот что. Сильно ли разгрузиться МКАД после открытия всего кольца?..

    #1220317
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