Открыто движение по трём участкам ЦКАДа. 170 километров свободы
Запущено движение по трём участкам Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) общей протяженностью около 170 км.
Движение открылось на четырёх участках:
— четвёртом пусковом комплексе (ЦКАД-4, 96,8 км),
— части первого пускового комплекса (ЦКАД-1, 23,8 км из 49,5 км),
— единственном бесплатном пятом этапе трассы (ЦКАД-5, 41,3 км из 76,4 км),
— на части, соединяющей третий и пятый этапы (5,9 км).
Итого в результате на сегодняшний день 310 километров ЦКАД уже в этом году поедет по основному ходу.
ЦКАД-4 проходит по юго-востоку Подмосковья и связывает дороги М-7 «Волга» и М-4 «Дон», его длина составляет 96,9 км. Это дорога высшей технической категории с четырьмя полосами движения. Встречные потоки разделены, на всем протяжении трассы отсутствуют светофоры, перекрестки и наземные пешеходные переходы.
Трасса проходит по территории городов Электросталь, Домодедово, а также Богородского, Павлово-Посадского, Воскресенского и Раменского районов.
С запуском движения по ЦКАД-4 автомобилисты смогут добираться от трассы М-4 «Дон» до М-7 «Волга» меньше чем за час. Учитывая, что третий пусковой комплекс ЦКАД открыт в ноябре этого года, от М-4 «Дон» до скоростной трассы М-11 «Нева» можно будет доехать меньше чем за два часа.
Новый платный участок ЦКАДа оборудован безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток». При въезде на трассу отсутствуют шлагбаумы. Оплата с автомобилистов списывается с баланса лицевого счета транспордера автоматически. Если транспордер отсутствует, камеры-датчики фиксируют государственные номера автомобиля, определяют его категорию и фиксируют транзакцию.
ЦКАД-1 проходит по территории Подольска, Домодедова и Новой Москвы.
ЦКАД-5 огибает Истру, Солнечногорск, а также Наро-Фоминский и Одинцовский городской округ.
Оставшиеся 26 км ЦКАДа планируется запустить в 2021 году.
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