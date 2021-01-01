Все 17 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, прибыли в Нижний Тагил

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Муниципалитет приобрел 17 новых автобусов в рамках национального проекта «Чистый воздух» и программы обновления пассажирского городского транспорта.Транспортные средства приспособлены для маломобильных граждан и тагильчан с детскими колясками. Водитель транспортного средства продемонстрировал, как одна из посадочных площадок автобуса, менее чем за минуту, становится удобной для посадки этих категорий граждан.

Один такой автобус успешно заменит две старые газели, но при этом пассажиры будут находиться в комфортных условиях с соблюдением всех мер безопасности.

© ntagil.org

© ntagil.org

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