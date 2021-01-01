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Транспорт и логистика

Все 17 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, прибыли в Нижний Тагил

 © ntagil.org

Муниципалитет приобрел 17 новых автобусов в рамках национального проекта «Чистый воздух» и программы обновления пассажирского городского транспорта.Транспортные средства приспособлены для маломобильных граждан и тагильчан с детскими колясками. Водитель транспортного средства продемонстрировал, как одна из посадочных площадок автобуса, менее чем за минуту, становится удобной для посадки этих категорий граждан.

Один такой автобус успешно заменит две старые газели, но при этом пассажиры будут находиться в комфортных условиях с соблюдением всех мер безопасности.

 © ntagil.org

 © ntagil.org

 © isuzu-bus.ru
Источник: http://www.ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=253239

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общественный транспорт, Свердловская область
  • Нет аватара Tcheluskin
    01.01.2114:38:53

    Это ж ульяновские автобусы Симаз, на шасси Исузу, в версии с низкопольной задней площадкой (ссылки: раз, два).

    Оказывается, их уже довольно много эксплуатируется. Не смотря на цену на 2 млн руб. выше, чем у более вместительных ПАЗ 320435-04.

    Отредактировано: Tcheluskin~14:41 01.01.21
    #1220773
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