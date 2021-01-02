Добыча «Газпром нефти» в Иракском Курдистане достигла 4 млн тонн нефти

© gazprom-neft.ru

Сегодня на промысле работают 3 скважины, ежедневная добыча которых составляет около 3,1 тысяч тонн или 24 тысячи баррелей. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, Gazprom Neft Middle East B.V. продолжила развитие промысла и реализацию основных производственных проектов, в том числе, бурение четвертой скважины. Ее запуск позволит увеличить добычу до 4,1 тыс. тонн или около 32 тысяч баррелей. Ввод скважины в эксплуатацию намечен на первую половину 2021 года.

Gazprom Neft Middle East B.V. участвует в проекте Правительства Курдского автономного района Республики Ирак по развитию системы энергоснабжения региона. Добываемый на Саркале попутный нефтяной газ (ПНГ) будет служить топливом для создаваемого властями энергокомплекса. Программа предусматривает строительство газопровода протяженностью 4,5 км, который соединит промысел с объектами электрогенерации. Реализация проекта позволит не только повысить уровень рационального использования попутного нефтяного газа на месторождении, но и обеспечит электроэнергией несколько районов Иракского Курдистана.

«Ближний Восток остается для нашей компании зоной стратегических интересов. Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, в 2020 году мы продолжили реализацию своих проектов в регионе. Уже в следующем году на месторождении Саркала будет введена в эксплуатацию четвертая скважина, которая позволит нарастить и поддерживать уровень добычи на промысле. Сегодня, создав производственную базу, приобретя уникальный опыт и сформировав понимание геологических особенностей территории, мы сохраняем интерес к изучению новых опций для развития в регионе».