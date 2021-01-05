В 2020 году построили и реконструировали 238 км федеральных дорог

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В том числе запущено движение на участках транспортных обходов Вологды, Гатчины и Мариинска. Эти работы велись в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

В Вологодской области открыли рабочее движение по новому четырёхполосному участку трассы М-8 «Холмогоры» протяженностью 17 км, который позволил вывести транзит за пределы Вологды. Раньше через областной центр в сутки проходило более 30 тыс. автомобилей, что создавало неудобства как вологжанам, так и водителям транзитного транспорта. В Кемеровской области открыто движение на участке обхода Мариинска в составе трассы Р-255 «Сибирь». Проектом было предусмотрено строительство 19,2 км дороги, возведение двух транспортных развязок и моста через реку Кия.

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Решая задачи нацпроекта, с двух до шести полос движения расширили участок обхода Гатчины на трассе Р-23 (10,6 км), связывающей Россию с Белоруссией, Украиной и странами Прибалтики. Это позволило обеспечить высокую пропускную способность — 100 тыс. автомобилей в сутки. С той же целью до четырех полос расширили 13,5 км трассы Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области — участок расположен на подъезде к Новосибирску, где проживает более 1,5 млн человек, поэтому среднегодовая интенсивность движения здесь превышает 10 тыс. автомобилей в сутки.

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Большой объем работ пришелся на дороги, соединяющие важные центры экономического роста. К примеру, в Калмыкии завершено строительство участков трассы Р-215 Астрахань — Махачкала общей протяженностью почти 35 км, а в Амурской области реконструировали 28 км автодороги А-360 «Лена», предварительно выполнив ее спрямление, за счет чего участок стал на 2 км короче. Всего в рамках нацпроекта в 2020 году построено и реконструировано 238 км федеральных автодорог.

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Что касается искусственных сооружений, то среди знаковых событий года — ввод в эксплуатацию новых мостов через реки Малая Ботуобуйа и Тюкян на трассе «Вилюй». Теперь движение осуществляется по ним, а не по временным наплавным (понтонным) мостам. Кроме того, в Саратовской области ликвидировано одноуровневое пресечение трассы Р-228 с железной дорогой — благодаря объекту время в пути от Сызрани до Саратова сократилось на 20 минут. Еще на 40 минут оно уменьшится в 2021 году после запуска движения по новому участку трассы в обход станции Сенная (км 190 — км 202) — по графику работы должны завершить в 2022-м, однако учитывая высокие темпы работ, объект планируют ввести в строй досрочно.

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Добавим, что в планах Росавтодора на следующий год, помимо работ на переходящих объектах, старт строительства обхода Набережных Челнов в составе трассы М-7, а также строительство и реконструкция 119 км автодороги А-289 в рамках реализации концепции развития дальних автоподходов к Крымскому мосту со стороны материковой России.