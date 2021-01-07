Российские компании представили новую спецтехнику для спасателей

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Московское производственное объединение «Спецтехника пожаротушения», являющееся крупнейшим производителем современной пожарной, аварийно-спасательной и специальной техники на территории РФ, в 2020 году разработало и изготовило для МЧС перспективную спецмашину тяжелого класса АСА-30‑0,8‑0,6 на 15,4‑тонном шасси КАМАЗ-5387 ( двигатель 340 л.с. (250 кВт), Евро 4) с нестандартной колесной базой (4×4.2), которая оснащена краном-манипулятором грузоподъемностью 3 тонны и максимальной высотой подъема 8 метров, электросиловой установкой 30 кВА, мощным световым оборудованием, а также лебедкой, а с тяговым усилием до 6 т, с.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Телескопическая мачта осветительного оборудования снабжена пультом ДУ.

Пожарная насосная установка сверхвысокого давления обеспечивает производительность 38 л/мин при давлении 100 бар.

Новая модель стала тринадцатой в линейке выпускаемых компанией пожарных автомобилей.

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© Фото из открытых источников

В конце сентября 2020 года Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника» представил новый автомобиль пожаротушения АЦ-6,0-40 на шасси Урал NEXT 5557 (колесная формула 6×6), оснащаемый пожарными центробежными насосами нормального давления НЦПК-40/100-4/400, НЦПН 70/100, НЦПН-40/100.

В настоящее время компания освоила выпуск шести моделей пожарных машин на шасси Урал.

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https://special...ural-next-5557/