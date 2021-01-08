В Приамурье поступили 20 автомобилей для поликлиник

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В Приамурье поступили три УАЗа и 17 легковых автомобилей марок «Нива» и «Лада-Гранта» для амурских поликлиник. В прошлом году для медучреждений региона получили 85 машин. Они оплачены из областного и федерального бюджетов.

Обновление медицинского автопарка проходит по нацпроекту «Модернизация первичной медико-санитарной помощи» и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области» на 2021-2025 годы. Новую партию из 20 машин передадут в поликлиники 9 января. Автомобили отправятся в Благовещенск, Свободный, Белогорск, Райчихинск, Зею, Ромны, Архару, Екатеринославку и Константиновку.