В Приамурье поступили 20 автомобилей для поликлиник
В Приамурье поступили три УАЗа и 17 легковых автомобилей марок «Нива» и «Лада-Гранта» для амурских поликлиник. В прошлом году для медучреждений региона получили 85 машин. Они оплачены из областного и федерального бюджетов.
Обновление медицинского автопарка проходит по нацпроекту «Модернизация первичной медико-санитарной помощи» и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области» на 2021-2025 годы. Новую партию из 20 машин передадут в поликлиники 9 января. Автомобили отправятся в Благовещенск, Свободный, Белогорск, Райчихинск, Зею, Ромны, Архару, Екатеринославку и Константиновку.
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08.01.2113:01:13