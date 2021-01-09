Обзор строительства и реконструкции дорог и мостов

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В Северной Осетии отремонтировано 64 км федеральных автодорог

Из них 23-километровый участок Транскама отремонтирован капитально (с 36 по 59 км), а также до четырех полос расширен отрезок трассы Р-217 «Кавказ» Беслан — Чермен протяженностью 8,5 км (с 551 по 559 км).

По заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» в ходе расширения участка трассы Р-217 дорожники устроили основание и три слоя асфальтобетона с георешеткой из прочных полимеров. Это обеспечило равномерное распределение нагрузок на основание и повысило его несущую способность. Также установили 16 км барьерного ограждения, заменили 13 водопропускных труб и укрепили обочины. Ширина проезжей части составила 14 м, а каждой из четырех полос — по 3,5 м.

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В ходе капремонта отрезка Тамиск — Мизур Транскавказской магистрали специалисты усилили дорожную одежду, заменили элементы обустройства, а также защитили дорогу от камнепадов. Для этого возвели верховые и низовые подпорные стены, применили сетки двойного кручения. На съездах в н.п. Нижний Унал, Зинцар и Мизур устроили автономное электроосвещение, тротуары с перилами и семь автобусных остановок.

На трех участках федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 32,5 км завершены ремонтные работы. Так, специалисты заменили верхние слои дорожной одежды и элементы обустройства на 15,5 км дороги на подъезде к Владикавказу (с 0 по 15 км) и 11 км недалеко от села Нар Алагирского района (с 74 по 85 км А-164 «Транскам»). В Беслане на 6-ти километровом участке трассы Р-217 «Кавказ» с 543 по 549 км помимо проведения аналогичных работ капитально отремонтировали линии электроосвещения.

Мостовики отремонтировали два искусственных сооружения через ручей и реку Гизельдон на 2-м и 5-м км автодороги А-162 Владикавказ — Алагир. Капремонт моста на 2 км трассы А-162 Владикавказ — Алагир и мостовых сооружений (протяжённостью 94 м) через Алханчуртский канал на трассе Р-217 «Кавказ» софинансируется за счёт средств от государственной системы «Платон».

Защитные слои износа устроили на двух участках автодорог общей протяженностью 30,5 км. Это отрезки Ардон — Тамиск (с 14 по 36 км Транскама) и Эльхотово — Бекан (с 508 по 517 км дороги Р-217).

Уровень аварийности на федеральных трассах Северной Осетии за 11 месяцев 2020 года снизился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Республике Алтай отремонтировали более 100 км Чуйского тракта

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Основные работы на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» прошли в Майминском, Шебалинском и Кош-Агачском районах.

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В сезоне 2020 года дорожники обновили участки популярного туристического маршрута от села Манжерок до моста через Катунь и далее до подъезда к Усть-Семе. Ремонт выполнили по технологии холодной регенерации, с использованием старого покрытия: с помощью спецмашин его измельчили, укрепили новыми материалами и современными добавками, после чего уложили новым слоем. Этот метод позволяет выполнять работы быстрее, не потеряв в качестве. Отремонтировали систему водоотвода, построили переходно-скоростные полосы и 1,4 км новых тротуаров, заменили остановочные павильоны. На перекрестке с Чемальским трактом ввели в эксплуатацию кольцевую развязку с освещением. С ее помощью дорожники надеются свести к минимуму ДТП, которые происходили из-за несоблюдения правил очередности при выезде на главную дорогу.

Транспортно-эксплуатационные характеристики участка с 499 км по 532 км улучшили с помощью устройства защитных покрытий. Они обеспечат необходимую ровность и коэффициент сцепления колес автомобиля с дорогой, а также защитят нижние слои от разрушения.

В Кош-Агачском районе завершился ремонт отрезков от Чаган-Узуна до с. Ортолык (с 862 км по 880 км) и далее до райцентра (с 880км по 894 км), работы на последнем участке дорожники закончили с годовым опережением графика. Также дорожники привели в нормативное состояние подъезд к Ташанте и пограничному пункту пропуска: с 931 км по 941 км (капитальный ремонт), с 941 км по 943 (устройство защитных слоев).

Также капитально отремонтировали мост через р. Муны на 487-м км. На объекте смонтировали дополнительные балки пролетного строения, чтобы довести параметры до нормативных: ранее здесь действовало ограничение на проезд транспорта массой свыше 20 тонн. Русло реки укрепили, построили тротуары и заменили ограждения.

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Мост в поселке Новая Жизнь Липецкой области открыт

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Мост над железнодорожными путями дублирует существующий путепровод и призван увеличить пропускную способность региональной автодороги. Его протяженность 80 метров. В сторону Грязей транспорт будет двигаться по старому, а из Грязей в Липецк — по новому мосту.

Ремонт путепровода в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался в январе 2020 года. Стоимость работ составила 311 миллионов рублей. За это время дорожники осуществили работы на участке длинной 635 метров — провели реконструкцию и усиление подпорных стенок моста, обустроили его подходы и соединили их с помощью двухпролетного путепровода из шести 50-тонных металлических конструкций и семи железобетонных балок.

Под полотном примыкающего к мосту участка дороги заменены трубы теплоснабжения и канализации поселка. Параллельно с несущими конструкциями моста рабочие возвели подпорную стену, которая ограничивает высокую земляную насыпь для заезда на виадук со стороны Грязей. Также вместе с подходами к мосту был заново заасфальтирован участок в 250 метров по улице Майская и обустроена пешеходная дорожка. Также здесь установлены энергосберегающие светильники.

Расположенные вдоль федеральных трасс 25 населенных пунктов Татарстана обустроили электроосвещением

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Таковы итоги работы ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в сезоне 2020 года, в котором дорожники привели к нормативу 82 км федеральных автодорог в республике. Основной объем пришелся на трассы М-7 «Волга» и Р-239 Казань — Оренбург.

Завершено строительство отнесенных левоповоротных съездов на участке км 1014 — км 1017 автомобильной дороги М-7, которые позволили обеспечить безопасное движение транзитного транспорта на маршруте Казань — Челны возле особой экономической зоны «Алабуга». Кроме того, отремонтировали мост через Свиягу на 101-м км и развязку на 108-м км автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, а также путепровод на 807-м км М-7 на северном обходе Казани.

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Продолжается реконструкция двух участков (735+204 — км 753+400 и км 761+500 — км 771+246) и мостового перехода через Свиягу на 757-м км трассы М-7. Выполнено 30% от общего объема работ. Так, на Свияжском мосту в 2020 году возвели пять железобетонных опор на свайном основании и приступили к сборке металлических блоков пролетного строения моста на стапельной площадке. Собрано 16 из 39 блоков, а также выполнена надвижка пролетного строения на длину 147 м. Дан старт реконструкции подъезда к аэропорту «Казань» от автодороги Казань — Оренбург. Участок длиной 6,4 км расширят до четырех полос движения, в районе примыкания на KazanExpo построят эстакаду и разворотные петли, а также выполнят реконструкцию развязки на автодороге Р-239. Сейчас ведутся работы по переустройству коммуникаций, строительству и удлинению водопропускных труб, устройству земляного полотна и конструкции дорожной одежды.

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Уделили внимание и безопасности дорожного движения. Построено 7 км линий электроосвещения на объездной Альметьевска, в деревнях Малые Бюрганы, Татарское Пимурзино и Татарские Челны. Теперь все 25 населенных пунктов, расположенные вдоль федеральных автодорог, освещены. Еще 7,8 км линии электроосвещения установили на пешеходных переходах, автобусных остановках и подходах к ним. Добавим, что в селе Сокуры и в г. Бавлы устроили пешеходные светофоры с кнопкой вызова. Начато возведение надземного пешеходного перехода на 1043-м км трассы М-7 «Волга» в черте Набережных Челнов. Это один из самых загруженных участков автодороги со среднесуточной интенсивностью 100 тыс. автомобилей в сутки.

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В следующем году ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» планирует приступить к строительству обхода Набережных Челнов в составе трассы М-7. Его протяженность составит 89 км, работы будут вестись поэтапно. Проектная документация на строительство 27-километрового участка от автодороги М-7 «Волга» до Нижнекамска с мостовым переходом через реку Кама (I этап) находится на утверждении в ФАУ «Главгосэкспертиза России», по второму и третьему этапам — в разработке.

Досрочно отремонтирован мост через реку Кама в Кировской области

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На месяц раньше запланированного срока произведен ремонт моста через реку Кама в Кировской области. Искусственное сооружение, протяженностью 139 метров, расположено в поселке Афанасьево на 244-м километре федеральной автомобильной дороги Р-243 Киров — Пермь.

В ходе ремонтных работ специалисты заменили балки пролетных строений, мостовое полотно, барьерное и перильное ограждения, отремонтировали железобетонные опоры и металлические пролетные строения. Также спроектированы и введены в эксплуатацию современные локальные очистные сооружения. Кроме того, специалисты выполнили работы по благоустройству прилегающей территории и устройству освещения моста: установлено шесть металлических опор с энергосберегающими светильниками.

Важно отметить, что мост через Каму — единственный транспортный путь на этом участке. Ремонт завершили на месяц раньше запланированного срока, движение транспорта восстановлено в полном объеме. Также строители подарили жителям района уменьшенную копию сооружения, что пополнило экспозицию местного музея.

Завершен первый этап реконструкции региональной трассы Азов — Александровка — Староминская в Ростовской области

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В Азовском районе введен в эксплуатацию участок региональной дороги Азов — Александровка — Староминская км 71+000 — км 75+100. Первый этап реконструкции трассы завершен.

Работы стоимостью 453,4 млн рублей велись по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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На участке протяженностью 4 км подрядная организация, ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», заменила конструктив дорожной одежды, выполнила уширение и усиление проезжей части, привела в нормативное состояние мостовой переход через реку Ея. Кроме того, здесь установлены импульсные светофоры и автопавильоны, пешеходные переходы получили освещение на солнечных батареях.

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Второй участок км 57+000 — км 71+000 — переходящий. Объект планируется ввести в эксплуатацию в октябре следующего года. Здесь продолжаются работы по реконструкции дорожной одежды.

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Трасса Азов — Александровка — Староминская — это бесплатная альтернатива федеральной магистрали М-4 «Дон», она обеспечивает межрегиональные связи донского региона с западными районами Краснодарского края и столицей Кубани, входит в состав транспортного коридора в Крым.

Ещё 10 километров трассы Усть-Вага — Ядриха в Архангельской области оделись в асфальтобетон

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В Верхнетоемском районе Архангельской области принят в эксплуатацию участок региональной автодороги Усть-Вага — Ядриха, км 62+432 — км 72+500. Это самый серьёзный и дорогой объект национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Архангельской области в 2020 году, в результате которого из гравийного состояния в асфальтобетон переведён один из самых проблемных отрезков всей автотрассы.

Автодорога Усть-Вага — Ядриха является одной из важнейших региональных трасс Поморья, частью так называемого северного транспортного коридора и имеет протяжённость порядка 300 километров. В прошлом году на данной дороге в рамках реализации нацпроекта был отремонтирован большой участок в Верхнетоемском районе до границы с Красноборским. В нынешнем году в районе начался капремонт, а по сути, реконструкция большого гравийного участка протяжённостью почти 40 километров с переводом его в асфальтобетон.

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В Орловской области завершен ремонт моста через реку Зушу

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Сооружение расположено в Мценском районе Орловской области на 317-м км автомобильной дороги М-2 «Крым».

В ходе ремонта полностью заменили мостовое полотно и резинометаллические опорные части, отремонтировали пролетные строения и опоры, выполнили укрепление конусов моста, устроили организованный водоотвод через фильтрующие габионные конструкции. Кроме того, заменены лестничные сходы, установлены дорожные знаки и металлическое барьерное ограждение, нанесена разметка термопластиком. Благодаря выполненному ремонту искусственное сооружение соответствует параметрам II технической категории дороги и отвечает всем современным требованиям безопасности.

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Во время проведения работ движение было организовано по временной схеме. На данный момент все ограничения на проезд сняты, движение по обновленному мосту открыто в полном объеме.

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В Глушковском районе Курской области отремонтирован участок трассы к границе с Украиной

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В Глушковском районе в этом году отремонтировали участок автомобильной трассы Хомутовка — Рыльск — Глушково — Теткино — граница с Украиной протяженностью около 7 километров. Дорога связывает деревню Коровяковку с районным центром в Глушково и проходит до границы с Украиной.

В рамках работ было произведено фрезерование старого покрытия, затем дорожники уложили верхний и выравнивающий слои из асфальтобетона, изготовленного по методу объемного проектирования. Данная технология позволяет существенно продлить срок службы дорожной одежды. На объекте ремонта также установили новые светоотражающие знаки, укрепили обочины, нанесли разметку.

Дорожный сезон в регионе подходит к завершению. В 2020 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» отремонтируют более 266 километров. Работы велись во всех муниципалитетах Курской области.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!