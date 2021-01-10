Нижегородская компания выпустила новые спецавтомобили

© forward52.ru

В середине ноября 2020 года нижегородский разработчик и производитель спецавтомобилей и спецтехники «Форвард» представил новую модель специального автомобиля с однорядной водительской кабиной на шасси ГАЗон-NEXT с дизельным двигателем ЯМЗ 5344 (168,9 л.с.) Euro-5, предназначенную для проведения выездных медицинских осмотров, а также обследования населения сельских или отдаленных районов.

© forward52.ru

Вход пациентов в процедурную, в которой установлен цифровой флюорограф «ФЦМ-Альфа». осуществляется, через задние распашные двери.

© forward52.ru

Медицинский лок разделен на процедурную

© forward52.ru

© forward52.ru

и отсек для персонала

© forward52.ru

© forward52.ru

Ранее компания освоила выпуск 5 моделей медицинский автомобилей на шасси ГАЗель-NEXT:

© forward52.ru

1. Мобильных лабораторий для проведения исследований по выявлению короновирусной инфекции и оказания лечебно-профилактической помощи;

2. Мобильных медицинских кабинетов для выездных медицинских осмотров, диагностики, диспансеризации;

3. Передвижных рентген кабинетоы для проведения рентгенологического обследования населения;

© forward52.ru

4. Мобильных медицинских комплексов, предназначенных для проведения выездных медицинских осмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, оказания помощи врачей узких специализаций жителям отдаленных регионов.

5. Передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, предназначенных для проведения выездных медицинских осмотров, диагностических и рентгенологических обследований жителей отдаленных населенных пунктов. Включает в себя рентген-кабинет, кабинет УЗИ и женского здоровья.

В конце мая 2020 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о выпуске компанией нового реанимобиля на базе ГАЗель-NEXT Citiline.

© forward52.ru

В середине декабря 2020 года компания представила мобильный магазин на шасси «ГАЗель City», разработанный АНО «Центр 800» совместно с группой ГАЗ для продажи сувенирной продукции.

© forward52.ru

Вход покупателей в салон передвижного магазина, в котором находятся стеклянные витрины и навесные полки для выкладки сувениров, стеллажи для их хранения, вешалки и держатели для одежды, осуществляется через боковые раздвижные двери, для входа и выхода в салон маломобильных групп населения в автомобиле предусмотрен откидной пандус, а таже пневматическая система понижения высоты пола на остановках.

© forward52.ru

© forward52.ru

Салон оснащен лампами дневного света, которые подключены к автономным системам электроснабжения автомобиля.