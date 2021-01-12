В Челябинской области началось серийное производство мусоровозов. Раньше такие машины в регионе не строил никто.

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От проектирования до выпуска первого автомобиля прошло чуть больше года.

Мусоровозы на миасском заводе спроектировали как на базе КАМАЗов, так и МАЗа. Удалось освоить производство мусоровозов не только малой мощности, но и большой. Это целая гамма мусоровозов: 8 кубов, 16, 18 и 20 кубов.

Уже известно, что первая партия мусоровозов будет отправлена в Москву.