В Челябинской области началось серийное производство мусоровозов
В Челябинской области началось серийное производство мусоровозов. Раньше такие машины в регионе не строил никто.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GSGu7RidC2c
От проектирования до выпуска первого автомобиля прошло чуть больше года.
Мусоровозы на миасском заводе спроектировали как на базе КАМАЗов, так и МАЗа. Удалось освоить производство мусоровозов не только малой мощности, но и большой. Это целая гамма мусоровозов: 8 кубов, 16, 18 и 20 кубов.
Уже известно, что первая партия мусоровозов будет отправлена в Москву.
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12.01.2120:34:37