Вторые 300 тысяч доз российской вакцины отправлены в Аргентину
Вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отправлена в Буэнос-Айрес из московского аэропорта Шереметьево в пятницу.
Авиалайнер компании Aerolineas Argentinas доставит в Аргентину еще 300 тысяч доз российской вакцины.
В этот раз на борту работают сразу 10 пилотов, то есть пять экипажей, состоящих из командира и второго пилота. Еще 10 человек на борту — стюарды и технический персонал. Прямой рейс Буэнос-Айрес — Москва занял 15 часов 28 минут, обратный потребует примерно 18 часов.
24 декабря прошлого года в Аргентину аналогичным образом была доставлена первая партия (300 тыс. доз) российской вакцины «Спутник V» после подписания контракта между РФПИ и правительством латиноамериканской страны на поставку 10 миллионов доз вакцины.
Вакцинация в Аргентине стартовала 29-го числа того же месяца. На данный момент, по данным министерства здравоохранения страны, разработанным Институтом Гамалеи препаратом привилось уже 200 тысяч человек.
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