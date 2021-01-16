Вологодская компания выпустила новую модель автоцистерны на шасси КАМАЗ для перевозки молока

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Как сообщила пресс-служба ООО «Вологодские машины» (компания с 2009 выпускает автоцистерны, прицеп-цистерны и полуприцеп-цистерны для перевозки и временного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода, спирт, растительные масла, патока и ряда технических жидкостей), а также стационарные резервуары объемом до 50 000л.), в конце июля 2020 г. выпустила новую модель автоцистерны с термоизолированными экологическими коробами вокруг каждой горловины, которая предназначена для перевозки молока.

Цистерна объемом 14000 л имеет 3 секции. Модель изготовлена на шасси КАМАЗ.

© vologdamash.ru

В настоящий момент завод выпускает автоцистерны на шасси ГАЗ, КАМАЗ, Урал, МАЗ, Hino, Scania, Ford, Isuzu, Hyundai.

На шасси КАМАЗ заводом освоен выпуск 10 моделей автоцистерн с объемом цистерн от 5000 до 14000 литров.